Ştirea zilei

Accident GRAV pe DN 66: Un vârstnic de 74 de ani resuscitat, doi adolescenți și doi adulți răniți după impactul dintre două mașini. Intervine și elicopterul SMURD

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 minute

în

De

Un accident rutier grav a avut loc vineri după-masa, în jurul orei 16.00, pe DN 66, localitatea Sântămăria Orlea, județul Hunedoara, în care au fost implicate 2 autoturisme.

În urma impactului au rezultat 2 victime, pentru care a fost solicitat elicopterul SMURD, iar alte 2 persoane se află în evaluare medicală la fața locului. Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers.

În urmă cu puțin timp, pompierii din cadrul detașamentelor Hunedoara și Petroșani au intervenit pentru gestionarea unei situații de urgență generate de producerea unui accident rutier pe raza comunei Sântămăria Orlea.

Pentru misiune au fost alocate două echipaje de descarcerare, două ambulanțe SMURD și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, fiind solicitat, totodată, și sprijinul unui elicopter SMURD.

În accident au fost implicate două autoturisme și a rezultat rănirea a cinci persoane, mai exact – doi minori în vârstă de 15, respectiv 17 ani, doi tineri, în vârstă de 27, respectiv 28 de ani și un bărbat în vârstă de aproximativ 74 de ani.

Bărbatul a fost găsit inconștient și a necesitat intervenția echipajelor de descarcerare pentru a fi extras dintre fiarele contorsionate. În aceste momente, acesta este resuscitat de către echipajele medicale.

Celelalte patru persoane au primit îngrijiri la fața locului și urmează a fi transportate la spital pentru tratament de specialitate.

Circulația rutieră este restricționată pe ambele sensuri de mers.

