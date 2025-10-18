Rămâi conectat

Accident GRAV pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Trafic BLOCAT după impactul dintre două mașini

acum 2 ore

Un accident GRAV a avut loc sâmbătă, în jurul orei 11.00, pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Traficul rutier este BLOCAT după impactul dintre două mașini.

ISU Sibiu a intervenit de urgență la ieșirea de pe A1 spre Mediaș la evenimentul rutier. La fața locului au fost mobilizate un echipaj SMURD cu medic, o autospecială de descarcerare, una de stingere și un echipaj SAJ.

În urma unui apel 112, polițiștii din cadrul Biroului Autostrăzi A1 Râmnicu Vâlcea- Deva intervin și ei la accidentul rutier în care sunt implicate două autovehicule, produs pe A1 km 247 la ieșirea spre Mediaș, pe sensul Vâlcea – Sebeș.

La acest moment, traficul pe sensul de mers Vâlcea-Deva este blocat.

Foto: arhivă

