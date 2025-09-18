Accident GRAV la Sebeș: O fetiță de 4 ani lovită de o mașină în timp ce traversa strada prin loc nepermis

Un accident rutier grav a avut loc joi după-masa, în jurul orei 16.30, în Sebeș. O fetiță de 4 ani a fost lovită de o mașină în timp ce traversa strada prin loc nepermis.

Polițiștii din municipiul Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Mihail Kogălniceanu, o minoră de 4 ani ar fi fost surprinsă și accidentată de un autoturism.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă. Minora de 4 ani ar fi traversat strada, prin loc nepermis.

Aceasta a suferit leziuni corporale, iar în acest moment, i se acordă îngrijiri medicale la fața locului.

Cercetarea la fața locului este în desfășurare, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

