ACCIDENT pe autostrada A10, sensul Alba Iulia – Turda: Două persoane rănite după impactul dintre un microbuz și un autotren
Un accident rutier a avut loc joi după-masa, în jurul orei 16.20, pe autostrada A10, sensul Alba Iulia – Turda. Două persoane au fost rănite după impactul dintre un microbuz și un autotren.
Pompierii din cadrul Detașamentului Turda intervin joi după-masa la un accident rutier petrecut pe autostrada A10, sensul Alba Iulia – Turda.
Din primele date, în accident au fost implicate un microbuz și un autotren. Din fericire, nu au existst victime încarcerate, iar o femeie și un bărbat primesc îngrijiri medicale până acum.
Toate persoanele implicate în acest eveniment sunt conștiente și cooperante. La misiune iau parte două autospeciale cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și un echipaj SAJ.
