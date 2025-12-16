Accident GRAV la Cugir: Fetiță de 11 ani, lovită de mașină pe strada George Coșbuc. Șoferul, un adolescent de 18 ani, a plecat de la locul faptei

Un accident grav a avut loc luni după-masa, la Cugir. O fetiță de 11 ani a fost lovită de o mașină pe strada George Coșbuc din oraș. Șoferul, un adolescent de 18 ani, a plecat de la locul faptei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 decembrie 2025, în jurul orei 16.00, polițiștii din orașul Cugir au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 64 de ani, din Cugir, cu privire la faptul că nepoata sa, în vârstă de 11 ani, ar fi fost surprinsă și accidentată, pe strada George Coșbuc, de un autoturism al cărui conducător auto a părăsit locul producerii evenimentului.

Polițiștii au identificat, la scurt timp, un tânăr de 18 ani, din Cugir, care a condus autoturismul implicat în evenimentul rutier.

Minora a suferit leziuni corporale și a fost transportată la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI