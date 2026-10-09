Curier Județean

Accident feroviar la Șard: Impact între unn tren de călători și un autoturism cu 4 pasageri

Bogdan Ilea

Publicat

acum 20 de minute

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Accident feroviar la Șard: Impact între unn tren de călători și un autoturism cu 4 pasageri

Un accident feroviar a avut loc în localitatea Șard, vineri seara, pe strada Nichita Stănescu, unde un tren de călători a lovit un autoturism în care se aflau patru persoane.

Petrecerea Divorțaților

În urma impactului nu au fost înregistrate victime, iar pasagerii mașinii și călătorii din tren nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrifivit ISU Alba: ,,traficul este blocat la intersectia cu calea ferată de catre trenul care staționează, autoturismul nu mai este pe sine.

Fara victime, calatorii din tren și respectiv pasagerii din autoturism nu au nevoie de ingrijiri medicale.”

Foto: Arhivă (rol ilustrativ)

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