ACCIDENT cu pagube materiale la Cugir: Un bărbat de 59 de ani, cu ,,alcool la bord” și fără permis, a intrat cu un moped într-o mașină. În urma impactului a fost proiectat într-o mașină care staționa

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 martie 2026, polițiștii din Cugir au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Ștrandului din oraș, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 59 de ani, din Cugir, în timp ce conducea un moped cu trei roți, pe strada Ștrandului, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de mers și a intrat în coliziune cu un autoturism condus regulamentar de către un bărbat, în vârstă de 24 de ani, din orașul Cugir. Ulterior, mopedul a fost proiectat într-un autoturism care se afla staționat corespunzător.

Bărbatul de 59 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de de 0,60 mg /l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital în vederea prelevării de mostre biologice.

Conducătorul auto, în vârstă de 24 de ani, a fost testat și el cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negativ.

De asemenea, din verificări a reieșit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate

