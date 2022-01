Absență îndelungată din pricina accidentării grave | Uniristul Filip Morar: “O perioadă cruntă, sper să joc cât mai repede”

În 2021 antrenorul albaulian Gabriel Avram (64 de ani) a fost desemnat pentru al 7-lea an consecutiv antrenorul anului la secțiunea sporturi olimpice, acesta stabilind un record de senzație: a 21-a oară în ultimii 28 de ani în vârful ierarhiei județene.

Gala Sportului Județean 2021 a adus iarăși, pentru al doilea an la rând, în prim-plan, performanțele celui mai important club din Alba, CS Unirea Alba Iulia, ce a dat cele mai importante nominalizări din top, la ambele secțiuni, prin Ana Rodean și Gabriel Avram (atletism, sporturi olimpice), respectiv Andrei Irimie și Ovidiu Pănăzan (powerlifting, sporturi neolimpice), ultimul activând în calitate de antrenor și la CS Universitatea Alba Iulia și Zamolxis Alba Iulia.

Gabriel Avram, antrenor specializat în marș, este cel care a stat în spatele atletelor ce au reprezentat Alba în elita olimpică începând din 1996, Norica Cîmpean (3 ediții), Ana Maria Groza (tot 3 ediții, pregătită de Horia Ștef) și Ana Rodean (2016, la Rio de Janeiro), iar în ultimii 2 ani elevele sale Mihaela Acatrinei (2020) și Ana Rodean (2021) au fost desemnate “numărul unu” în ierarhiile județene.

“Pentru Ana Rodean introducerea unei noi probe de marș, pe distanța de 35 kilometri, a reprezentat un mare plus. Ana se simte mult mai bine în probele lungi, să nu uităm că a fost în două rânduri campioană națională la maraton. Astfel, concurentele se vor împărți la cele două probe, cea de 20 de kilometri, respectiv 30 de kilometri, lucru care va fi benefic în viitor și pentru Mihaela Acatrinei în perspectiva calificărilor la competițiile importante internaționale”, a spus reputatul antrenor de marș, cu o carieră de peste 36 de ani.

*”Meritele aparțin sportivelor”

“Le mulțumesc sportivelor mele, datorită lor ocup an de an această poziție onorantă. Ele sunt la originea prezenței mele în fruntea ierarhiei antrenorilor”, a explicat Gabriel Avram, palmaresul elevelor sale din acest an însemnând 17 medalii, majoritatea cucerite de sportivele de la CS Unirea Alba Iulia, ce domină autoritar probele de marș, atât la individual cât și la echipe, dar și de la LPS Alba Iulia (echipe).

”A fost numărul de medalii preconizat pentru sportivele de la CS Unirea Mihaela Acatrinei, Ana Rodean și Georgiana Jid, ce și-au realizat baremul de o medalie la individual și o alta pe echipe la cele trei campionate naționale. La Balcaniada din martie, în Turcia, Mihaela a fost pe locul 4, iar Ana pe locul 5, ambele întrecând o turcoaică ce a fost prezentă la Jocurile Olimpice”, a mai adăugat antrenorul din Cetatea Marii Uniri.

*Marele regret, Olimpiada!

“Pe de altă parte, marele regret al anului este lipsa calificării la Jocurile Olimpice, nu atât din pricina rezultatelor sportive, cât din cauza faptului că România nu are un traseu omologat internațional. Astfel, sportivele noastre nu pot beneficia de acel bonus ce a făcut până la urmă diferența între «a fi sau a nu fi» la JO”, a precizat Gabriel Avram. Astfel, pentru reglarea unei situații deranjante și în același timp nefirești pentru marșul autohton, s-au făcut demersuri la Federația Română de Atletism pentru omologarea unui asemenea traseu, în perspectiva naționalelor din 13 februarie 2022, de la Timișoara.

Și apropos de competiții, anul 2022 va fi unul al marilor provocări, cu trei concursuri de calibru. În 2022 vor fi în premieră în același an Campionatele Mondiale de atletism (iulie, în SUA) și Campionatele Europene de atletism (august, la Munchen), plus Campionatul Mondial de marș (4-5 martie, în Oman). Acestora li se adaugă Balcaniada și, o noutate, Campionatul Național de marș al României, pe distanța de 35 de kilometri (în Slovacia, la Dudince). Pe lângă aceste întreceri grandioase, Gabriel Avram lansează însă și o provocare, un pariu cu viitorul: Alexandra Cristea (14 ani, junioară 3), considerată “un fenomen, după o jumătate de an de pregătire”.