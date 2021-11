A treisprezecea pensie: Ce categorie de pensionari va beneficia de aceasta, începând de anul viitor

COLEGIUL TEHNIC ION D. LĂZĂRESCU în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Asigurarea accesului elevilor din cadrul Colegiului Tehnic Ion D. Lăzărescu la procesul de învățare în mediul on-line”, SMIS 144869, proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională în baza contractului de finanțare nr. 367/233t/22.09.2021 încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.

Obiectivul general al proiectului constă desfășurarea în condiții optime a procesului educațional pentru elevii și cadrele didactice din cadrul Colegiului Tehnic Ion.D Lăzărescu în contextual crizei pandemice cauzate de virusul SARS-Cov-2 prin achiziționarea de echipamente mobile de tipul tabletelor școlare și a altor echipamente/dispozitive electronice.

Scopul proiectului este asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare on-line pentru a preveni riscul de infectare cu virusul SARSCov-2.

Rezultatele proiectului:

Achizitionarea unui numar de 269 tablete scolare pentru asigurarea accesului la procesul de invatare on-line pentru toti elevii de pe raza localitatii Cugir in anul scolar 2020-2021. 2. Achizitionarea unui numar de 140 echipamente/dispozitive electronice pentru asigurarea in bune conditii a, activitatilor didactice de pe raza localitatii Cugir in anul scolar 2020-2021. 3. Cresterea nivelului de protectie al elevilor si a cadrelor didactice de pe raza localitatii Cugir impotriva noului virus SARS-COv-2 prin evitarea contactului direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi.

Alte informații despre proiect:

Valoarea totală a proiectului: 886.067,43 lei;

Valoarea cofinanțării UE prin FEDR: 672.113,29 lei (85%);

Valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din BS: 118.608,23 lei (15%);

Valoare neeligibilă: 95.345,91 lei

Data începerii proiectului: 22.09.2021

Data finalizării proiectului: 21.09.2022

Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de contact ale beneficiarului:

COLEGIUL TEHNIC ION D.LĂZĂRESCU

Strada Victoriei nr. 9, localitatea Cugir, județul Alba, cod poștal 515600, Romania

Telefon/Fax: 0258 751 028/ 0258 751 028

Adresă e-mail: [email protected]

Persoana de contact: Maerescu Monica, responsabil achiziții

Telefon: 0747 796 115

Adresă de e-mail: [email protected]