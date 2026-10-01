Scandal într-un magazin din Câmpeni: Femeie de 39 de ani, reținută de polițiști după ce a vrut să bată o angajată

O femeie de 39 de ani a fost reținută de polițiști după ce a provocat un scandal într-un magazin din Câmpeni și a vrut să bată o angajată.

Potrivit IPJ Alba, la data de 1 octombrie 2026, polițiștii din orașul Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de o femeie, în vârstă de 39 de ani, din orașul Câmpeni, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 30 septembrie 2026, femeia ar fi intrat într-un magazin aflat pe raza orașului Câmpeni, unde ar fi încercat să o lovească pe o angajată, în vârstă de 28 de ani, fiind oprită de două angajate ale magazinului.

Femeia, în vârstă de 39 de ani, prin comportamentul manifestat, ar fi tulburat ordinea și liniștea publică, provocând indignarea persoanelor prezente.

Cercetările sunt continuate, sub supravegherea și coordonarea procurorului de caz din cadrul unității de parchet competente, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice.

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