Autoutilitară în flăcări în localitatea Lopadea Veche. Pompierii din Aiud acționează pentru stingerea flăcărilor
A luat foc o autoutilitară în Lopadea Veche. Pompierii din Aiud acționează pentru stingerea flăcărilor
ISU Alba a anunțat că Secția de pompieri Aiud a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la compartimentul motor al unei autoutilitare în localitatea Lopadea Veche.
Citește și: UPDATE FOTO | Doi bărbați din Rădești au împușcat ILEGAL lupi în zona Lopadea Nouă-Hopârta: Sunt cercetați de oamenii legii
La fața locului au fost mobilizate o autospecială de intervenție cu apă și spumă și un echipaj de prim-ajutor, care au acționat pentru lichidarea flăcărilor și asigurarea siguranței.
Update 16:21
Incendiul a fost lichidat de pompierii ISU Alba, fără a se înregistra victime sau răniți în urma evenimentului.
Citește și: FOTO | Rețea de gaze naturale la Lopadea Nouă: Peste 800 de imobile din comună vor dispune de contoare inteligente
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
3 octombrie 2025 | Slujbă de priveghere nocturnă la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia
Slujbă de priveghere nocturnă la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia Vineri, 3 octombrie 2025, începând cu ora 22.00, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia, va fi oficiată slujba privegherii. În prima parte vor fi săvârșite Vecernia și Utrenia, urmând ca de la miezul nopții să fie celebrată Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. […]
VIDEO| IPJ Alba caută viitori agenți de poliție. Dosarele complete trebuie depuse până la 3 noiembrie 2025
IPJ Alba anunță începerea înscrierilor la școlile de agenți de poliție Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba a transmis că au început înscrierile pentru concursul de admitere la unitățile de învățământ postliceal din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), sesiunea septembrie–decembrie 2025. Potrivit informațiilor transmise, candidații se pot înscrie până la data de 17 […]
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru 06.10.2025-12.10.2025
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru 06.10.2025-12.10.2025 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 06.10.2025-12.10.2025 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1. UNIREA, MAHACENI, Strada integral 08/10/2025 08:00 – 08/10/2025 10:00 2. AIUD, PAGIDA, Sat PRINCIPALA 08/10/2025 11:00 – 08/10/2025 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
ANAF pregătește măsura care ar putea să îi facă de rușine pe datornici. În curând vor fi publicate listele cu nume și sume restante
ANAF lansează ofensiva împotriva datornicilor. Urmează să facă publice listele cu nume și sumele restante Agenția Națională de Administrare Fiscală...
Premierul Ilie Bolojan: „Reforma administrației publice locale și centrale este o necesitate și o urgență”
Ilie Bolojan: „Reforma administrației publice locale și centrale este o necesitate și o urgență” „Reforma administrației publice locale și centrale...
Știrea Zilei
Jandarmeria Alba asigură ordinea la evenimente sportive. Ce competiții sunt programate în acest weekend
Jandarmeria Alba va asigura ordinea publică la mai multe evenimente sportive în acest weekend Sfârșitul de săptămână se anunță unul...
FOTO | Doi elevi de la Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” din Alba Iulia, locul I și II la Olimpiada Tehnică 2025, categoria Junior. Un alt specialist din Alba, locul III la categoria Siguranța în muncă. Competiția, organizată de Delgaz Grid
Doi elevi de la Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” din Alba Iulia, locul I și II la Olimpiada Tehnică 2025, categoria...
Curier Județean
3 octombrie 2025 | Slujbă de priveghere nocturnă la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia
Slujbă de priveghere nocturnă la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia Vineri, 3 octombrie 2025, începând cu ora 22.00, la Catedrala...
VIDEO| IPJ Alba caută viitori agenți de poliție. Dosarele complete trebuie depuse până la 3 noiembrie 2025
IPJ Alba anunță începerea înscrierilor la școlile de agenți de poliție Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba a transmis că...
Politică Administrație
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și verificare video a autoturismelor
Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și...
Opinii Comentarii
3 octombrie, Ziua Mondială a Arhitectului și a Arhitecturii. Curiozități arhitecturale din întreaga lume
3 octombrie, Ziua Mondială a Arhitectului și a Arhitecturii. Curiozități arhitecturale din întreaga lume Nevoia umană de a construi s-a...
FOTO BREVET | 2 octombrie. 149 de ani de la moartea lui Petrache Poenaru, românul care a brevetat primul stilou din lume: „Condeiul portăreţ fără sfârşit”
FOTO BREVET | 2 octombrie. 149 de ani de la moartea lui Petrache Poenaru, românul care a brevetat primul stilou...