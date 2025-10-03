Autoutilitară în flăcări în localitatea Lopadea Veche. Pompierii din Aiud acționează pentru stingerea flăcărilor

A luat foc o autoutilitară în Lopadea Veche. Pompierii din Aiud acționează pentru stingerea flăcărilor

ISU Alba a anunțat că Secția de pompieri Aiud a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la compartimentul motor al unei autoutilitare în localitatea Lopadea Veche.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de intervenție cu apă și spumă și un echipaj de prim-ajutor, care au acționat pentru lichidarea flăcărilor și asigurarea siguranței.

Incendiul a fost lichidat de pompierii ISU Alba, fără a se înregistra victime sau răniți în urma evenimentului.

