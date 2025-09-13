A intrat cu mașina într-un gard: Tânăr de 20 de ani din Fărău, depistat cu alcoolemie peste limita legală în urma unui accident rutier

A intrat cu autoturimul într-un gard: Tânăr de 20 de ani depistat cu alcoolemie peste limita legală în urma unui accident rutier

Un tânăr de 20 de ani a provocat un accident rutier în localitatea Fărău, după ce a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-un gard, fiind depistat ulterior cu o alcoolemie peste limita legală.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 12/13 septembrie 202, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Fărău, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un tânăr de 20 de ani, din localitatea Fărău, în timp ce conducea un autoturism, ar fi pierdut controlul volanului și a intrat în gardul unui imobil, rezultând doar pagube materiale.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,55 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI