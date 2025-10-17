A încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de fosta soție: Bărbat din Săliștea, REȚINUT de polițiști

Un bărbat din Săliștea a fost reținut de polițiștii din Cugir după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de fosta soție.

Potrivit IPJ Alba, la data 16 octombrie 2025, polițiștii din Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din localitatea Săliștea, cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 15 octombrie 2025, bărbatul de 38 de ani ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis la data de 10 octombrie 2025, de către Judecătoria Alba Iulia, și s-ar fi apropiat la o distanță mai mică de 50 de metri față de fosta sa soție.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI