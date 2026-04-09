9 aprilie 2026 | Temperaturi sub 0 grade în noaptea de miercuri spre joi în zona montană din Alba: Ce va urma

Mercurul din termometre a scăzut destul de mult sub 0 grade în zona montană din Alba în noaptea de miercuri spre joi.

Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), joi, 9 aprilie 2026, la ora 6.00, temperatura era de -4,4 grade Celsius la Roșia Montană.

La Câmpeni temperatura măsurată în stația meteo era de -1,7 grade Celsius.

Conform AccuWeather, la Oașa se înregistrau -6 grade Celsius.

Tot joi, 9 aprilie 2026, la ora 6.00, erau, potrivit ANM, +1,8 grade la Alba Iulia și +2,1 grade la Sebeș.

Până vineri, 10 aprilie 2026, la ora 10.00, este în vigoare în România o informare meteo de intensificări ale vântului, precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, vreme deosebit de rece; la munte ninsoare, strat de zăpadă și viscol.

A fost prognozată inclusiv brumă.

Sunt, de asemenea, în vigoare, până joi, 9 aprilie 2026, la ora 10.00, atenționări meteo de intensificări ale vântului și viscol puternic la munte. Zona de mare altitudine din Alba a Munților Șureanu este sub incidența unei atenționări Cod Portocaliu.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI