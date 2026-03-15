9-13 martie 2026 | Peste 250 de elevi din Ocna Mureș și Zlatna implicați în activități informativ-preventive desfășurate de polițiștii Biroului Siguranță Școlară Alba

Peste 250 de elevi din Ocna Mureș și Zlatna implicați în activități informativ-preventive desfășurate de polițiștii Biroului Siguranță Școlară Alba

În săptămâna 9 – 13 martie 2026, polițiștii Biroului Siguranță Școlară Alba, împreună cu polițiști din Ocna Mureș și Zlatna, au desfășurat 18 activități informativ-preventive, în patru unități de învățământ aflate pe raza orașelor Ocna Mureș și Zlatna.

Activitățile s-au desfășurat în baza Proiectului pentru creşterea gradului de conştientizare în ceea ce priveşte necesitatea asigurării unui climat optim de siguranţă în mediul şcolar – ,,Scoate violenţa şcolară din anonimat!“.

Au fost inițiate discuții adaptate vârstei cu peste 250 de elevi, cărora le-au fost prezentate formele de manifestare ale violenței verbale, fizice și ale celei psihologice, dar și modul în care situațiile conflictuale pot fi evitate.

Activitățile au vizat siguranța în mediul școlar, verificarea mijloacelor de transport școlar, consecințele bullyingului, accesarea, în siguranță, a rețelelor de socializare sau utilizarea internetului, precum și aspecte legate de consumul de tutun, alcool și substanțe psihoactive.

Polițiștii vor continua aceste acțiuni pentru a contribui la consolidarea unei conduite responsabile în societate și a unui climat de siguranță în mediul școlar.

sursa: IPJ Alba

