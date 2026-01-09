Rămâi conectat

9-11 ianuarie 2026 | Orașul Mirilor – Târgul de Nunți din Alba Mall: Rochii de mireasă, costume, meniuri rafinate, fotografi profesioniști și DJ, pentru o nuntă de vis

În acest weekend, Alba Mall găzduiește Târgul de Nunți, un eveniment dedicat viitorilor miri care își doresc o imagine clară și completă asupra tendințelor ce vor defini nunțile anului 2026.

În fiecare zi, începând cu ora 10:00, vizitatorii sunt invitați să descopere cele mai noi concepte, servicii și oferte din industria evenimentelor.

Reprezentanți ai celor mai apreciate săli de evenimente, chefi specializați în meniuri rafinate, fotografi profesioniști și DJ aflați în topul preferințelor publicului vor fi prezenți la Alba Mall, punând la dispoziție soluții personalizate și oferte dedicate celor care își planifică marele eveniment.

Târgul de Nunți din Alba Mall reunește, într-un singur spațiu, experiență, creativitate și profesionalism, oferind vizitatorilor oportunitatea de a lua decizii informate și de a-și contura, pas cu pas, nunta dorită.

