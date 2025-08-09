Rămâi conectat

Curier Județean

9-10 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

9-10 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră

Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 9-10 august 2025.

Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în caz contrar, sunt rugați să se conformeze restricțiilor de trafic stabilite de autorități.

Amplasarea radarelor în data de 9-10 august 2025

Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj
Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu
Drumul Naţional 7 – Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara
Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori
Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu
Drumul Naţional 75 – Câmpeni – Gârda – Arieşeni
Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa
Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardului Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor
Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian
Cugir – strada Victoriei
Ocna Mureş – Războieni – Noşlac

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Cum a avut loc accidentul de pe DN 74, de la Șard: O minoră de 12 ani, din Ighiu, acroșată de o mașină în timp ce traversa șoseaua prin loc nepermis

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 ore

în

8 august 2025

De

Cum a avut loc accidentul de pe DN 74, de la Șard: O minoră de 12 ani, din Ighiu, acroșată de o mașină Vineri, 8 august 2025, polițiștii rutieri din municipiul Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DN 74, pe raza localității Șard, a avut loc un […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Cum s-a produs accidentul rutier de la Vințu de Jos: Trei persoane rănite în urma impactului dintre 2 autoturisme

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

8 august 2025

De

Cum s-a produs accidentul rutier de la Vințu de Jos: Trei persoane rănite Vineri, 8 august 2025, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DJ 107 C, pe raza localității Vințu de Jos, a avut loc un eveniment rutier. Citește și: UPDATE […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | La Blaj continuă în ritm alert lucrările la Centrul de Zi de Asistență și Recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu, pentru persoane vârstnice: „Crește ca Făt-Frumos din poveste!”

Lucian Daramus

Publicat

acum 15 ore

în

8 august 2025

De

La Blaj continuă lucrările la Centrul de Zi de Asistență și Recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu, pentru persoane vârstnice La Blaj continuă în ritm alert lucrările la Centrul de Zi de Asistență și Recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu, pentru persoane vârstnice. „Crește ca Făt-Frumos din poveste!”, a decretat, vineri, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 36 de secunde

Profesorul Cristian Păun despre modificările la Pilonul 2 de pensii: „E normal să NU poată fi retrasă toată suma o dată. Adică tu, în mod normal, lună de lună ar trebui să beneficiezi de niște sume de acolo” 

Profesorul Cristian Păun despre modificările la Pilonul 2 de pensii: „E normal să NU poată fi retrasă toată suma o...
Actualitateacum o oră

PENSII 2025 | „Mica recalculare” anunțată cu surle și trâmbițe de Guvern, NEONORATĂ. Un milion de pensionari rămân fără banii promiși

PENSII 2025 | „Mica recalculare” anunțată cu surle și trâmbițe de Guvernul Bolojan, NEONORATĂ. Un milion de pensionari rămân fără...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 14 ore

TRAGEDIE la Alba Iulia: Un bărbat de 30 de ani, din Ighiu, și-a pierdut viața după ce i s-a făcut rău pe motocicletă

Un bărbat de 30 de ani, din Ighiu, și-a pierdut viața la Alba Iulia după ce i s-a făcut rău...
Ştirea zileiacum 14 ore

Un polițist rutier din Sebeș a salvat viața unei tinere de 20 de ani, din Craiova, pe o plajă din insula Creta: Mesaj de mulțumire

Un polițist rutier din Sebeș a salvat viața unei tinere de 20 de ani, din Craiova, pe o plajă din...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

9-10 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră

9-10 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră Inspectoratul de Poliție Județean Alba...
Curier Județeanacum 12 ore

FOTO | Cum a avut loc accidentul de pe DN 74, de la Șard: O minoră de 12 ani, din Ighiu, acroșată de o mașină în timp ce traversa șoseaua prin loc nepermis

Cum a avut loc accidentul de pe DN 74, de la Șard: O minoră de 12 ani, din Ighiu, acroșată...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 12 ore

FOTO | Asfalt proaspăt pe două străzi mici din comuna Ciugud: „Vor oferi de acum cele mai bune condiții de trafic”

Asfalt proaspăt pe două străzi mici din Ciugud La Ciugud, s-a simțit, joi, 7 august 2025, „parfumul” de asfalt proaspăt...
Politică Administrațieacum 5 zile

Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia: Lucrările au fost recepționate

Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia Luni, 4 august 2025, au fost...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 3 ore

9 august – Ziua internațională a grădinilor zoologice și a parcurilor

9 august – Ziua internațională a grădinilor zoologice și a parcurilor Ziua internațională a grădinilor zoologice și a parcurilor este...
Opinii - Comentariiacum o zi

8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani

8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea