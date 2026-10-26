Pensii în 2026: Cum poate fi dovedită vechimea dacă lipsește carnetul de muncă
Pensii în 2026: Cum poate fi dovedită vechimea dacă lipsește carnetul de muncă
Carnetul de muncă a dispărut, firma s-a desființat, iar anii lucrați par să se fi pierdut în arhive. Există însă soluții legale pentru reconstituirea vechimii și recuperarea dovezilor necesare la pensionare.
Pentru mulți români care se apropie de pensionare, lipsa carnetului de muncă poate deveni o problemă serioasă. Documentul a fost pierdut, distrus sau nu mai poate fi găsit, iar foștii angajatori și-au încetat activitatea. În asemenea situații, întrebarea este firească: cum pot fi dovediți anii munciți, dacă documentul principal lipsește?
Răspunsul este în legislație și în documentele păstrate de instituții și arhive. Lipsa carnetului nu înseamnă automat pierderea vechimii, dar recuperarea dovezilor presupune identificarea surselor oficiale și respectarea procedurilor aplicabile.
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Unde pot fi găsite dovezile vechimii?
1. La fostul angajator sau la succesorul acestuia
Dacă societatea încă funcționează, fostul salariat poate solicita o adeverință care să ateste perioada lucrată, funcția ocupată și, după caz, veniturile realizate. Dacă firma a fost reorganizată sau preluată, trebuie verificat dacă documentele se află la succesorul său legal.
2. În arhivele fostelor întreprinderi
Dacă angajatorul s-a desființat, documentele pot fi păstrate de un deținător legal de arhivă sau de un operator economic autorizat să presteze servicii arhivistice. Identificarea acestuia este un pas esențial pentru obținerea adeverințelor necesare.
Aceste documente trebuie să fie întocmite pe baza evidențelor existente, nu doar pe baza declarațiilor solicitantului.
3. În evidențele Casei Naționale de Pensii Publice
Pentru perioadele lucrate după 1 aprilie 2001, informațiile privind stagiul de cotizare se regăsesc în evidențele sistemului public de pensii, în măsura în care angajatorii au transmis declarațiile necesare.
Pentru perioadele anterioare acestei date, pot exista informații preluate din carnetele de muncă în arhiva electronică a sistemului de pensii. Casa teritorială de pensii poate fi un punct important de plecare pentru verificarea datelor disponibile.
Ce se întâmplă dacă lipsesc și documentele din arhivă?
Situația devine mai dificilă atunci când nu mai există nici carnetul de muncă, nici documentele necesare pentru eliberarea unei adeverințe.
În anumite condiții, legislația permite folosirea altor documente doveditoare sau a unei hotărâri judecătorești prin care sunt reconstituite elementele necesare stabilirii drepturilor de pensie. Pentru perioadele ulterioare datei de 31 martie 2001, utilizarea documentelor alternative este supusă unor condiții legale specifice, inclusiv în ceea ce privește imposibilitatea angajatorului radiat de a depune declarații rectificative.
Prin urmare, fiecare caz trebuie analizat în funcție de perioada lucrată, existența evidențelor și motivul pentru care documentele lipsesc.
Atenție: pierderea carnetului de muncă poate impune o formalitate suplimentară
Potrivit informațiilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice, pentru dovedirea stagiului de cotizare realizat înainte de 1 aprilie 2001, în lipsa carnetului de muncă, se pot utiliza adeverințe eliberate de angajatori, deținători legali de arhivă sau operatori economici autorizați, cu condiția publicării pierderii carnetului în Monitorul Oficial, conform prevederilor legale aplicabile.
Adeverințele trebuie să conțină date suficiente pentru identificarea angajatorului și a persoanei, perioada exactă lucrată și funcția, meseria sau specialitatea exercitată. Pentru calculul pensiei, veniturile și anumite sporuri pot necesita documente distincte.
Ce trebuie să facă persoana care nu mai are carnetul?
Primul pas este solicitarea verificării evidențelor la casa teritorială de pensii. Urmează identificarea fostului angajator sau a deținătorului arhivei și cererea de eliberare a documentelor justificative. Dacă este cazul, trebuie îndeplinite formalitățile privind declararea pierderii carnetului și analizată posibilitatea reconstituirii pe cale judiciară.
Este important ca solicitantul să păstreze copii ale cererilor, răspunsurilor primite și tuturor documentelor recuperate. Acestea pot fi utile dacă apar neconcordanțe sau dacă este necesară contestarea unei decizii.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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