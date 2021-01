88 de persoane sancționate pentru nerespectarea normelor și măsurilor de protecție și combatere COVID-19. IPJ Alba continuă acțiunile de verificare

Continuă activitățile Inspectoratului de Poliție Județean Alba pentru verificarea modului în care se respectă prevederile Legii nr. 55 din 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Sub coordonarea Instituției Prefectului, au continuat, în sistem integrat, acțiunile de verificare cu privire la respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă, în scopul prevenirii răspândirii virusului Covid 19.

Your browser does not support the video tag.

În ultimele 24 de ore, la activitățile desfășurate au participat, 160 polițiști și polițiști locali, alături de jandarmi, lucrători din alte instituții cu atribuții în domeniul verificări modului de respectare a normelor de prevenire a răspândirii noului coronavirus și au fost controlate 63 de societăți comerciale/ persoane fizice autorizate, 70 de mijloace de transport, din care 45 mijloace de transport în comun și au fost legitimate 1.985 de persoane. De asemenea, au fost verificate 72 de obiective de interes precum restaurante, fastfood-uri, hoteluri, pensiuni, cabane și alte spații de cazare.

Echipele de control au depistat și sancționat 87 de persoane care nu au respectat măsurile de protecție individuală și una care nu a respectat obligația carantinării la domiciliu.

De exemplu, cu ocazia unei acțiuni cu efective suplimentare, organizată în Blaj, au fost legitimate 118 persoane, au fost controlate 65 de autovehicule și au fost aplicate 11 sancțiuni pentru nerespectarea regulilor de protecție sanitară.

La Alba Iulia, au fost verificate 45 de societăți comerciale, 37 de mijloace de transport în comun și au fost legitimate 264 de persoane. Au fost aplicate 47 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea normele de protecție sanitară.

Recomandăm tuturor cetățenilor să păstreze distanțarea fizică, să poarte mască și să nu se expună la riscuri;

Stimați cetățeni, este important să avem un comportament responsabil, să conștientizăm că acțiunile noastre îi pot afecta pe ceilalți și să respectăm efortul comun pentru limitarea răspândirii SARS-COV-2.