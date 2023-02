800 de vaci rasa Holstein cumpărate de DN Agrar Group: Firma urmărește creşterea capacităţii fermei Apold din Alba

800 de au fost cumpărate de Grupul de firme DN Agrar Group, care activează în domenii precum zootehnie, producţie de cereale şi prestare de servicii în agricultură, pentru creşterea capacităţii fermei Apold din judeţul Alba.

De asemenea, compania a cumpărat suplimentar 200 de adăposturi pentru tineretul bovin, totalizând în prezent un număr de 600 de unităţi, capacitate suficientă să acopere creşterea efectivelor fermei, a anunţat DN Agrar la Bursă.

„La DN Agrar continuăm investiţiile pentru dezvoltarea companiei. Până în prezent, achiziţiile pentru ferma Apold ajung la un efectiv de 1.200 de animale, o parte dintre acestea fiind folosite pentru reînnoirea efectivului de vaci de muls, iar altă parte pentru a întregi noua capacitate de producţie a fermei. Investiţiile realizate anul trecut, pentru modernizarea şi extinderea sălilor de muls, ne permit atât creşterea efectivului de bovine, cât şi a producţiei de lapte, fără a face rabat de la standardele de calitate care definesc compania noastră.”, a spus Jan Gijsbertus de Boer, preşedinte al Consiliului de Administraţie din cadrul companiei.

Grupul cu acţionariat majoritar olandez deţine peste 11.000 de animale, atât vaci de lapte, cât şi tineret bovin, obiectivul fiind să ajungă în acest an la un efectiv de aproximativ 12.500 de animale, atât prin dezvoltarea fermelor proprii, cât şi prin achiziţia altor ferme în viitorul apropiat. În prezent, societatea are aproximativ 7.000 hectare de teren în proprietate şi în arendă, pe care le lucrează în centrul Transilvaniei, în judeţele Alba, Sibiu şi Hunedoara. Pe plan local, grupul are un business integrat, iar afacerile sunt distincte, fiind înregistrate pe 15 entităţi juridice. Numărul angajaţilor la nivel de grup este de 240.

DN Agrar are o capitalizare de 117 milioane de lei la Bursă şi este deţinută în proporţie de 74% de grupul olandez A.M. Advies.

Sursa: zf.ro