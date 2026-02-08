8 februarie 2026 | 95 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba

95 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba

Dispeceratul Național Salvamont a primit, în ultimele 24 de ore, 93 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Două apeluri au fost înregistrate de Salvamont Alba.

Cele 93 de apeluri au fost primite în felul următor:

15 apeluri pentru Salvamont Sinaia,

8 apeluri pentru Salvamont Suceava,

8 apeluri pentru Salvamont Voineasa,

7 apeluri pentru Salvamont Lupeni,

7 apeluri pentru Salvamont Prahova,

6 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov,

5 apeluri pentru Salvamont Caraș Severin-Muntele Mic,

5 apeluri pentru Salvamont Gorj,

5 apeluri pentru Salvamont Maramureș,

4 apeluri pentru Salvamont Județul Brașov,

3 apeluri pentru Salvamont Cluj,

3 apeluri pentru Salvamont Harghita,

3 apeluri pentru Salvamont Neamț,

3 apeluri pentru Salvamont Vatra Dornei,

2 apeluri pentru Salvamont Alba,

2 apeluri pentru Salvamont Mureș,

2 apeluri pentru Salvamont Petroșani,

2 apeluri pentru Salvamont Sibiu,

1 apel pentru Salvamont Bacău,

1 apel pentru Salvamont Bihor,

1 apel pentru Județul Hunedoara.

,,În cazul acestor intervenții au fost salvate 95 de persoane. Dintre acestea, 48 de persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.

S-au primit și 55 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane”, potrivit Salvamont România.

Foto cu caracter ilustrativ.

