8 aprilie 2026 | Emiterea rovinietelor și a peajelor va fi întreruptă pentru mai multe ore. Anunțul făcut de CNAIR

Emiterea rovinietelor și a peajelor va fi întreruptă pentru mai multe ore. Anunțul făcut de CNAIR

CNAIR anunță că, în noaptea de marți spre miercuri, 8 aprilie 2026, între orele 00:00 și 04:00, emiterea rovinietelor și a peajelor va fi temporar întreruptă, din cauza unor lucrări de mentenanță programate la sistemul informatic de gestionare și control al acestora.

CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că în data de 8 aprilie (miercuri), în intervalul orar 00:00 – 04:00, sunt programate lucrări de mentenanță ale SIEGMCR (Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control Rovinietă), motiv pentru care emiterea rovinietelor și a peajelor va fi întreruptă pentru această perioadă.

Reamintim utilizatorilor că rovinieta poate fi achiziționată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității, iar peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea, la punctele de lucru ale distribuitorilor autorizați, prin SMS, prin intermediul portalurilor și aplicațiilor destinate sistemelor de operare a telefoanelor mobile deținute de aceștia, potrivit DRDP Timișoara.

