8 ani de povești și voluntariat: „Cu copiii la povești” marchează aniversarea printr-o super petrecere la Alba Iulia

8 ani de povești, lecturi și voluntariat: Clubul „Cu copiii la povești” marchează aniversarea printr-o Super-petrecere pentru copii și părinți, la Alba Iulia

Clubul de carte „Cu copiii la povești” a împlinit de curând 8 ani de activitate și marchează acest moment printr-o Super-petrecere aniversară, care va avea loc sâmbătă, 6 septembrie 2025, la Palatul Principilor din Cetatea Alba Carolina.

Evenimentul aduce împreună comunitate de cititori în jurul unei lansări de carte, teatru, ateliere și surprize dedicate copiilor și familiilor, în spiritul misiunii asumate de club: promovarea lecturii și a educației prin povești încă de la cele mai fragede vârste.

Programul Super-petrecerii include:

-Lansarea de carte „Secretul bine păstrat” – ora 17:00

O nouă apariție editorială a Laurei Iviniș care promite să cucerească inimile cititorilor mici și mari.

Secretul bine păstrat este o poveste inițiatică, duioasă și plină de înțelepciune, despre cum să devii supereroul propriei vieți – nu cu magie, ci cu încredere, perseverență și descoperirea sinelui. Cartea va putea fi achiziționată la preț promoțional de lansare, atât la eveniment, cât și prin comandă online pe site-ul Cartemma.

-Spectacol de teatru „Viața secretă a celor mai neașteptate obiecte” – ora 18:00

Prietenii de la Magic Puppet – Cluj-Napoca aduc pe scenă o reprezentație jucăușă și surprinzătoare, în care obiectele banale își dezvăluie poveștile ascunse.

-Atelierul Super Simțurilor Nutribon: Ghicește gustul – ora 19:00

Copiii vor explora, legați la ochi, gusturile și texturile super-alimentelor (nuci, migdale, alune de pădure, merișoare, fructe uscate, batoane nutritive) și vor afla, de la specialiștii Nutribon, de ce aceste gustări sănătoase sunt esențiale pentru energie, imaginație și dezvoltare armonioasă.

-Tombolă & surprize pentru participanți

Produse delicioase oferite de Nutribon și Transilvania Nuts, alături de exemplare din volumul „Secretul bine păstrat”.

Participarea la eveniment este gratuită, fiind deschisă tuturor copiilor, părinților și iubitorilor de povești.

„Acești 8 ani au fost despre comunitate, despre puterea poveștilor de a uni generații și de a inspira. Super-petrecerea este modul nostru de a sărbători împreună și de a mulțumi tuturor celor care cred în misiunea noastră”, declară Laura Pandor-Iviniș, președinte al Clubului de carte Cu copiii la povești.

Evenimentul este realizat cu sprijinul Nutribon și Transilvania Nuts, parteneri care susțin voluntariatul și inițiativele cu impact educațional și comunitar.

Detalii eveniment:

Data: sâmbătă, 6 septembrie 2025

Locație: Palatul Principilor, Cetatea Alba Carolina, Alba Iulia

Acces: gratuit

Pentru informații suplimentare și imagini, vă rugăm să ne contactați la:

[email protected] | 0744524402

Mai multe despre activitatea clubului:



https://www.facebook.com/cucopiiilapovesti

