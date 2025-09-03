8 ani de povești și voluntariat: „Cu copiii la povești” marchează aniversarea printr-o super petrecere la Alba Iulia
8 ani de povești, lecturi și voluntariat: Clubul „Cu copiii la povești” marchează aniversarea printr-o Super-petrecere pentru copii și părinți, la Alba Iulia
Clubul de carte „Cu copiii la povești” a împlinit de curând 8 ani de activitate și marchează acest moment printr-o Super-petrecere aniversară, care va avea loc sâmbătă, 6 septembrie 2025, la Palatul Principilor din Cetatea Alba Carolina.
Evenimentul aduce împreună comunitate de cititori în jurul unei lansări de carte, teatru, ateliere și surprize dedicate copiilor și familiilor, în spiritul misiunii asumate de club: promovarea lecturii și a educației prin povești încă de la cele mai fragede vârste.
Programul Super-petrecerii include:
-Lansarea de carte „Secretul bine păstrat” – ora 17:00
O nouă apariție editorială a Laurei Iviniș care promite să cucerească inimile cititorilor mici și mari.
Secretul bine păstrat este o poveste inițiatică, duioasă și plină de înțelepciune, despre cum să devii supereroul propriei vieți – nu cu magie, ci cu încredere, perseverență și descoperirea sinelui. Cartea va putea fi achiziționată la preț promoțional de lansare, atât la eveniment, cât și prin comandă online pe site-ul Cartemma.
-Spectacol de teatru „Viața secretă a celor mai neașteptate obiecte” – ora 18:00
Prietenii de la Magic Puppet – Cluj-Napoca aduc pe scenă o reprezentație jucăușă și surprinzătoare, în care obiectele banale își dezvăluie poveștile ascunse.
-Atelierul Super Simțurilor Nutribon: Ghicește gustul – ora 19:00
Copiii vor explora, legați la ochi, gusturile și texturile super-alimentelor (nuci, migdale, alune de pădure, merișoare, fructe uscate, batoane nutritive) și vor afla, de la specialiștii Nutribon, de ce aceste gustări sănătoase sunt esențiale pentru energie, imaginație și dezvoltare armonioasă.
-Tombolă & surprize pentru participanți
Produse delicioase oferite de Nutribon și Transilvania Nuts, alături de exemplare din volumul „Secretul bine păstrat”.
Participarea la eveniment este gratuită, fiind deschisă tuturor copiilor, părinților și iubitorilor de povești.
„Acești 8 ani au fost despre comunitate, despre puterea poveștilor de a uni generații și de a inspira. Super-petrecerea este modul nostru de a sărbători împreună și de a mulțumi tuturor celor care cred în misiunea noastră”, declară Laura Pandor-Iviniș, președinte al Clubului de carte Cu copiii la povești.
Evenimentul este realizat cu sprijinul Nutribon și Transilvania Nuts, parteneri care susțin voluntariatul și inițiativele cu impact educațional și comunitar.
Detalii eveniment:
Data: sâmbătă, 6 septembrie 2025
Locație: Palatul Principilor, Cetatea Alba Carolina, Alba Iulia
Acces: gratuit
Pentru informații suplimentare și imagini, vă rugăm să ne contactați la:
[email protected] | 0744524402
Mai multe despre activitatea clubului:
https://www.facebook.com/cucopiiilapovesti
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Cultură Educație
Festivalul „Tradiții la Petrești”, reprogramat: Evenimentul va avea loc pe 6 septembrie, în Parcul „Zăvoi” din Petrești, Sebeș
Festivalul „Tradiții la Petrești” a fost reprogramat și se va desfășura pe 6 septembrie, începând cu ora 16:00, în Parcul „Zăvoi” din Petrești, Municipiul Sebeș Evenimentul de tradiții și folclor „Tradiții la Petrești” va avea loc sâmbătă, 6 septembrie 2025, de la ora 16:00, în Parcul „Zăvoi” din Petrești, Municipiul Sebeș, au anunțat reprezentanții Centrului […]
Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni primește din nou distincția „LabelFrancÉducation”: Răsplată a angajamentului constant față de educația francofonă
Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni primește din nou distincția „LabelFrancÉducation” Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni (CNAI) a primit din nou distincția „LabelFrancÉducation”, au anunțat, marți 2 septembrie 2025, reprezentanții unității școlare. Citește și: Reabilitarea clădirilor Colegiului Național „Avram Iancu” – internat și cantină din orașul Câmpeni: O nouă licitație lansată în SEAP „Trăim într-o lume […]
3-5 septembrie 2025 | Convenția Națională a Lucrătorilor de Tineret – CoNLucraTin 5.0 are loc la Alba Iulia și reunește participanți din toată țara
Convenția Națională a Lucrătorilor de Tineret – CoNLucraTin 5.0 are loc la Alba Iulia și reunește participanți din toată țara pentru ateliere și proiecte Erasmus+ Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), cu sprijinul Primăriei Municipiului Alba Iulia, organizează, în perioada 3-5 septembrie 2025, la Alba Iulia – Capitala Tineretului […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Sindicatele din învățământ, mesaj pentru politicieni și autoritățile locale: „Pe 8 septembrie 2025 evitați unitățile de învățământ!”
Sindicatele din învățământ, mesaj pentru politicieni și autoritățile locale: „Pe 8 septembrie 2025 evitați unitățile de învățământ!” Federația Sindicatelor Libere...
Alertă de sănătate publică în România: 28% dintre copiii între 7 și 9 ani sunt supraponderali, iar 12% suferă de obezitate
Alertă de sănătate publică în România: 28% dintre copiii între 7 și 9 ani sunt supraponderali, iar 12% suferă de...
Știrea Zilei
Drumul județean DJ 705, în plin proces de modernizare: Se toarnă asfalt între Zlatna și Almașu Mare
Drumul județean DJ 705, în plin proces de modernizare: A început turnarea asfaltului între Zlatna și Almașu Mare, un pas...
Sute de angajați trimiși în șomaj tehnic: Combinatul ArcelorMittal Hunedoara oprește producția pe termen nelimitat din cauza prețurilor uriașe la energie
Sute de angajați trimiși în șomaj tehnic: Combinatul ArcelorMittal Hunedoara oprește producția pe termen nelimitat din cauza prețurilor uriașe la...
Curier Județean
PATRU posturi de medici specialiști și rezidenți anul V, scoase la CONCURS de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia: Ce specialități se caută
PATRU posturi de medici specialiști și rezidenți anul V, scoase la CONCURS de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia Spitalul...
Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia face pași importanți spre digitalizarea celei mai mari colecții de incunabule din România
Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia face pași importanți spre digitalizarea celei mai mari colecții de incunabule din România Biblioteca Batthyaneum...
Politică Administrație
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii. LISTA
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii Consiliul Local Alba Iulia...
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul: Cei care nu se conformează vor plăti impozite majorate cu până la 500%
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna sunt somați de autoritățile...
Opinii Comentarii
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă Luna septembrie,...
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial Invadarea Poloniei din 1939 (numită de polonezi: Războiul...