8-9 septembrie 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Anunțul hidrologilor

COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe

Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, hidrologii au instituit un Cod Galben, care intră în vigoare luni, 8 septembrie 2025, de la ora 14:00 și este valabil până marți, 9 septembrie 2025, la ora 12:00.

Acesta va afecta anumite sectoare de râuri din județele: Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj, Bihor și Alba.

Atenţionarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, existând probabilitatea depășirii cotelor de atenție.

COD GALBEN

În intervalul 08.09.2025 ora 14:00 – 09.09.2025 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Iza – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Maramureş), Someşul Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa Năsăud), Someşul Mic – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Cluj), Crișul Repede – bazin amonte S.H. Ciucea și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Ciucea – amonte S.H. Vadu Crișului (judeţele: Cluj și Bihor), Arieș – bazin superior și afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Alba şi Cluj).

Populația este sfătuită să manifeste prudență și să evite deplasările în apropierea apelor curgătoare, iar traversarea prin vaduri sau pe poduri improvizate este strict nerecomandată.

De asemenea, locuitorii sunt rugați să își protejeze bunurile din gospodării, să asigure curățarea șanțurilor și rigolelor pentru facilitarea scurgerii apelor și să respecte indicațiile transmise de autoritățile locale.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

