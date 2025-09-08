8-9 septembrie 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Anunțul hidrologilor
COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe
Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, hidrologii au instituit un Cod Galben, care intră în vigoare luni, 8 septembrie 2025, de la ora 14:00 și este valabil până marți, 9 septembrie 2025, la ora 12:00.
Citește și: 7 septembrie 2025 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba: Ce localități și zone sunt vizate de atenționarea meteo imediată
Acesta va afecta anumite sectoare de râuri din județele: Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj, Bihor și Alba.
Atenţionarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, existând probabilitatea depășirii cotelor de atenție.
COD GALBEN
În intervalul 08.09.2025 ora 14:00 – 09.09.2025 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Iza – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Maramureş), Someşul Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa Năsăud), Someşul Mic – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Cluj), Crișul Repede – bazin amonte S.H. Ciucea și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Ciucea – amonte S.H. Vadu Crișului (judeţele: Cluj și Bihor), Arieș – bazin superior și afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Alba şi Cluj).
Populația este sfătuită să manifeste prudență și să evite deplasările în apropierea apelor curgătoare, iar traversarea prin vaduri sau pe poduri improvizate este strict nerecomandată.
De asemenea, locuitorii sunt rugați să își protejeze bunurile din gospodării, să asigure curățarea șanțurilor și rigolelor pentru facilitarea scurgerii apelor și să respecte indicațiile transmise de autoritățile locale.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Învățătorii, luați prin surprindere: Două ore remediale obligatorii pe săptămână, anunțate cu doar câteva zile înainte de începerea școlii
Învățătorii, luați complet prin surprindere: Două ore remediale obligatorii pe săptămână, anunțate cu doar câteva zile înainte de începerea școlii Începând cu anul școlar 2025-2026, învățătorii din învățământul primar au obligația de a organiza două ore de pregătire remedială pe săptămână, conform Legii nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”. Această măsură a fost implementată pentru […]
8 septembrie 2025 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba și alte județe: Ploi torențiale, rafale de vânt și, izolat, grindină
8 septembrie 2025 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba și alte județe Și județul Alba va fi luni, 8 septembrie 2025, sub incidența unei atenționări meteo Cod glaben de instabilitate atmosferică în intervalul orar 12.00-23.00. Potrivit meteorologilor, în nordul Crișanei, Maramureș, vestul Transilvaniei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta […]
La început de an şcolar, mai puţin de jumătate dintre elevi au toate materialele necesare: Ce mai indică un studiu World Vision România
La început de an şcolar, mai puţin de jumătate dintre elevi au toate materialele necesare La început de an şcolar, mai puţin de jumătate dintre elevi, respectiv 42%, au toate materialele necesare, indică un studiu World Vision România. Cele mai mari lipsuri sunt caietele şi rechizitele, urmate de hainele potrivite pentru şcoală, manualele, echipamentul sportiv […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Învățătorii, luați prin surprindere: Două ore remediale obligatorii pe săptămână, anunțate cu doar câteva zile înainte de începerea școlii
Învățătorii, luați complet prin surprindere: Două ore remediale obligatorii pe săptămână, anunțate cu doar câteva zile înainte de începerea școlii...
8-9 septembrie 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Anunțul hidrologilor
COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele...
Știrea Zilei
VIDEO | PRĂPĂD la Mogoș: A plouat torențial cu gheață. Care au fost zonele afectate
PRĂPĂD la Mogoș: A plouat torențial cu gheață Fenomene meteo extreme s-au produs, în după amiaza zilei de luni, 8...
VIDEO | PROTEST al sindicatelor FSIE din Educație în fața Prefecturii Alba: „STOP măsurilor de austeritate! NU comasării unităților de învățământ!”
PROTEST al sindicatelor FSIE din Educație în fața Prefecturii Alba: „STOP măsurilor de austeritate!” Angajații din învățământ din județul Alba...
Curier Județean
VIDEO | Început de an școlar cu emoții la cote înalte pentru micuții de la Grădinița cu P.P. nr.9 din Alba Iulia
Început de an școlar cu emoții la cote înalte pentru micuții de la Grădinița cu P.P. nr.9 din Alba Iulia...
Bărbat de 39 de ani, din Alba Iulia, REȚINUT pentru furt calificat: A sustras și ulterior a vândut o bicicletă
Bărbat de 39 de ani, din Alba Iulia, REȚINUT pentru furt calificat Un bărbat din Alba Iulia a fost reținut...
Politică Administrație
Cereri pentru închirierea de locuințe ANL la Sebeș: Dosarele trebuie actualizate până în 19 septembrie 2025
Cereri pentru închirierea de locuințe ANL la Sebeș: Dosarele trebuie actualizate Primăria Municipiul Sebeș aduce la cunoștință persoanelor care au...
FOTO | Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la etajele I și II ale Liceului Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș
Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna...
Opinii Comentarii
Sfânta Maria Mică 2025: Ce nume sunt sărbatorite în 8 septembrie, de Nașterea Maicii Domnului
Sfânta Maria Mică 2025: Ce nume sunt sărbătorite în 8 septembrie, de Nașterea Maicii Domnului. Nume derivate sărbătorite de Sf...
Obiceiuri și tradiții de Sfânta Maria Mică – Nașterea Maicii Domnului, prima sărbătoare din cursul anului bisericesc
Obiceiuri și tradiții de Sfânta Maria Mică – Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Marie Mică în limbaj popular, prima sărbătoare...