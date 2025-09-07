7 septembrie 2025 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba: Ce localități și zone sunt vizate de atenționarea meteo imediată
Mai multe localități din județul Alba sunt, duminică, 7 septembrie 2025, între orele 15.20 și și 17.20, sub incidența unei atenționări meteo imediate Cod galben de furtuni.
Localitățile și zonele vizate: Cugir și zona de munte a județului Alba, respectiv zona de munte a localităților Cugir, Săsciori, Șugag, Pianu și Gârbova de Sebeș.
Se vor semnala:
*Local – averse torențiale care vor acumula 20…30 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50…60 km/h);
*Izolat – grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).
UPDATE: Atenționarea meteo imediată de vreme severă a fost actualizată și prelungită pentru intervalul ora 16:50 – 18:50
Zone vizate: Zona de munte a județului Alba , respectiv zona de munte a localităților: Cugir, Zlatna, Câmpeni, Abrud, Ighiu, Săsciori, Bistra, Vințu de Jos, Baia de Arieș, Galda de Jos, Șugag, Roșia Montană, Lupșa, Pianu, Meteș, Stremț, Șibot, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scărișoara, Almașu Mare, Gârda de Sus, Bucium, Gârbova, Arieșeni, Livezile, Sălciua, Vadu Moților, Poșaga, Ciuruleasa, Mogoș, Poiana Vadului, Rimetea, Blandiana, Întregalde, Ocoliș, Râmeț, Ponor și Ceru-Băcăinți
Se vor semnala:
*Local – averse torențiale care vor acumula 20…30 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50…60 km/h);
*Izolat – grindină de mici dimensiuni (1…2 cm)
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
