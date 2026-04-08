8-9 aprilie 2026 | COD PORTOCALIU de viscol puternic și vizbilitate sub 50 de metri în zona înaltă din Alba din Munții Șureanu

Ioana Oprean

acum o oră

COD PORTOCALIU de viscol puternic și vizbilitate sub 50 de metri în zona înaltă din Alba din Munții Șureanu

Zona înaltă din Alba din Munții Șureanu este până joi, 9 aprilie 2026, la ora 10.00, sub incidența unei atenționări meteo Cod Portocaliu de viscol puternic și vizibilitate sub 50 de metri.

La altitudini mai mari de 1600 de metri va fi viscol puternic cu rafale de 100…120 km/h.

Miercuri, 8 aprilie 2026, Administrația Națională de Meteorologie a actualizat informarea meteo pentru toată România.

Potrivit ANM, până vineri, 10 aprilie 2026, la ora 10.00, temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45…60 km/h, iar la munte vor fi rafale de peste 80…90 km/h.

Îndeosebi în centrul, estul și sudul țării vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, iar la munte va ninge și mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat nou de zăpadă (local de 10…15 cm) și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, local se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp.

Vremea va continua să se răcească, astfel că va deveni deosebit de rece pentru această perioadă. Izolat se va forma brumă.

Întreg județul Alba este până joi, 9 aprilie 2026, la ora 10.00, sub incidența unei atenționări meteo Cod Galben de intensificări ale vântului.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Curier Județean

VIDEO | Bărbat din Valea Lungă, REȚINUT pentru 24 de ore de polițiștii din Blaj: Nu a păstrat distanța de 100 de metri față de fosta sa parteneră

Bogdan Ilea

acum 42 de minute

8 aprilie 2026

Bărbat din Valea Lungă, REȚINUT pentru 24 de ore de polițiștii din Blaj: Nu a păstrat distanța de 100 de metri față de fosta sa parteneră Un bărbat de 58 de ani din Valea Lungă a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj, după ce ar fi încălcat […]

Curier Județean

VIDEO | Bărbat din Cugir, REȚINUT de polițiști după ce a încercat să intre în apartamentul fostei sale partenere. A încălcat ordinul de protecție

Bogdan Ilea

acum 53 de minute

8 aprilie 2026

Bărbat din Cugir, REȚINUT de polițiști după ce a încercat să intre în apartamentul fostei sale partenere. A încălcat ordinul de protecție Un bărbat de 49 de ani din Cugir a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, după ce ar fi încercat să intre în apartamentul fostei partenere, deși pe numele său fusese […]

Curier Județean

FOTO | 26 de elevi din România participă la Olimpiada Națională Fabricarea produselor din lemn 2026 de la Sebeș

Ioana Oprean

acum 2 ore

8 aprilie 2026

26 de elevi din România participă la Olimpiada Națională Fabricarea produselor din lemn 2026 de la Sebeș Liceul Tehnologic Sebeș este, până în 10 aprilie 2026, gazda Olimpiadei Fabricarea produselor din lemn 2026. Participă 26 de elevi de clasele a XI-a (15) și a XII-a (11) din România. Elevii participanți sunt din județele Argeș, Brăila, […]

