8-9 aprilie 2026 | COD PORTOCALIU de viscol puternic și vizbilitate sub 50 de metri în zona înaltă din Alba din Munții Șureanu

COD PORTOCALIU de viscol puternic și vizbilitate sub 50 de metri în zona înaltă din Alba din Munții Șureanu

Zona înaltă din Alba din Munții Șureanu este până joi, 9 aprilie 2026, la ora 10.00, sub incidența unei atenționări meteo Cod Portocaliu de viscol puternic și vizibilitate sub 50 de metri.

La altitudini mai mari de 1600 de metri va fi viscol puternic cu rafale de 100…120 km/h.

Miercuri, 8 aprilie 2026, Administrația Națională de Meteorologie a actualizat informarea meteo pentru toată România.

Potrivit ANM, până vineri, 10 aprilie 2026, la ora 10.00, temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45…60 km/h, iar la munte vor fi rafale de peste 80…90 km/h.

Îndeosebi în centrul, estul și sudul țării vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, iar la munte va ninge și mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat nou de zăpadă (local de 10…15 cm) și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, local se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp.

Vremea va continua să se răcească, astfel că va deveni deosebit de rece pentru această perioadă. Izolat se va forma brumă.

Întreg județul Alba este până joi, 9 aprilie 2026, la ora 10.00, sub incidența unei atenționări meteo Cod Galben de intensificări ale vântului.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI