7 septembrie 2025 | Eclipsa totală de Lună, prima după 6 ani și jumătate vizibilă din România: Cum poate fi observată
Duminică, 7 septembrie 2025, va avea loc prima eclipsă totală de lună vizibilă din România după 6 ani și jumătate.
„Eclipsa totală de Lună de anul acesta, din seara zilei de 7 septembrie, este una foarte favorabilă. Este o eclipsă pentru toți, pentru că se întâmplă seara și toată lumea este activă, deci nu este o eclipsă de dimineață sau după miezul nopții.
Este prima eclipsă totală de Lună după șase ani și jumătate, vizibilă din România. Totalitatea va dura destul de mult, este vorba de 1 oră și 23 de minute. Și va fi între orele 20:30 și 21:53.
Iar faza maximă la ora 21:11. Asta înseamnă că în acest interval, Luna se va afla în umbra Pământului, total. Umbra Pământului va acoperi complet Luna”, a dezvăluit președintele Societății Astronomice Române de Meteori, Valentin Grigore, pentru Playtech.
Valentin Grigore a explicat că eclipsa parțială începe cu câteva minute înainte de răsăritul Lunii, atunci când umbra Pământului începe să pătrundă pe discul acesteia.
Practic, din România se va putea vedea un răsărit de Lună deja parțial eclipsată, iar gradul de acoperire depinde de zona în care ne aflăm. De exemplu, în estul țării, Luna răsare mai devreme, în jurul orei 19:26, iar în vestul României, răsăritul are loc mai târziu, la 19:58, ceea ce înseamnă o diferență semnificativă.
În funcție de locul în care se află observatorii, Luna va fi la răsărit mai mult sau mai puțin acoperită de umbră, însă pe măsură ce se ridică pe cer, umbra va acoperi treptat tot discul. La aproximativ ora 20:30, eclipsa va deveni totală, Luna fiind complet în umbra Pământului.
Este important să știm că fenomenul nu va fi vizibil de oriunde la fel. Luna va fi destul de jos pe cer la începutul eclipsei totale, ceea ce înseamnă că privitorii trebuie să aibă un orizont liber spre est-sud-est, fără blocuri sau clădiri care să obstrucționeze vederea.
„Acum, Luna se va afla destul de jos în momentul în care, să zicem, începe eclipsa totală la 20.30. Se va afla pe cel la circa 7-8 grade înălțime. Adică, un lat de palmă, cu puțin mai mult. Ceea ce înseamnă că va fi destul de jos și se va vedea aparent destul de mare. Aparent, spunem, pentru că la răsăritul Lunii avem impresia că Luna este mult mai mare decât atunci când este deasupra, dar nu este. Dacă facem fotografie, diametrul este același. Dar impresia noastră, având obiectele terestre spre comparație, este că avem Luna mai mare.
Deci vom avea acest efect de Luna puțin mai mare, dar va fi și mai slabă, fiind jos pe cer. Ar putea Luna să fie mai întunecată în timpul eclipsei decât ar fi dacă s-ar situa mai sus pe cer. Iar la câteva grade mai jos, înspre est va fi și planeta Saturn. Luna aflându-se în constelația Vărsător, iar planeta Saturn aflându-se în constelația Pești.
Saturn este destul de strălucitoare, pentru că se apropie de opoziție. Atunci când este în partea opusă a Soarelul, deci va fi cel mai strălucitoare. Acum, pentru că este atât de jos, este nevoie să avem un orizont la est-sud-est liber. Să nu avem blocuri, clădirii sau alte obstacole ca să o putem vedea. Trebuie să ținem cont că Luna nu este sus pe cer, ci este destul de jos. La sfârșitul eclipsei totale va fi undeva la 20 de grade înălțime. Deci la început va fi la 7-8 grade și la final la 20-21 de grade”, a explicat Valentin Grigore.
Eclipsa totală de Lună de pe 7 septembrie 2025 va putea fi admirată de oricine, cu ochiul liber, fără nicio grijă pentru ochi, pentru că fenomenul nu este periculos. Însă, dacă vrei să vezi mai multe detalii și să te apropii de spectaculosul moment, un binoclu sau un telescop îți pot fi de folos.
„Se vede cu ochiul liber. Vom vedea Luna plină, cum începe să intre tot mai mult umbra Pământului pe suprafața Lunii. Și la un moment dat, spuneam, în intervalul de totalitate între 20:30 și 21:53, ea va fi complet în umbră. Bineînțeles că va fi din ce în ce mai întunecată până ajunge la faza maximă, la 21:11 minute. După care începe să devină puțin mai luminoasă până iese umbra de pe discul Lunii și rămâne doar eclipsa parțială, care se termină la ora 22:56 de minute.
Dacă avem un binoclu sau un telescop, putem să vedem anumite detalii pe suprafața Lunii. Deci să o vedem mai aproape, mai mare. Dar se vede foarte bine cu ochiul liber. Bineînțeles, fiind discul mai mare, putem să vedem detalii pe suprafața Lunii.
Este prima, singura, dată când putem să vedem Luna plină înconjurată de stele, pentru că fiind Lună plină în umbra Pământului, lumina ei va fi foarte diminuată, astfel încât vor deveni vizibile stelele din jur.
Și dacă suntem într-o zonă lipsită de poluare luminoasă, în afară orașelor, undeva la țară, atunci vom avea ocazia, care se întâmplă doar în timpul eclipselor totale de Lună, să vedem Luna plină și Calea Lactee în același timp”, a precizat Valentin Grigore.
