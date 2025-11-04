7 noiembrie 2025 | Spectacolul ”După melci”, la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, la finalul atelierului Arta actorului
7 noiembrie 2025 | Spectacolul ”După melci”, la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, la finalul atelierului Arta actorului
Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia prezintă vineri, 7 noiembrie 2025, spectacolul „După melci”, la finalul atelierului de Arta actorului.
Teatrul de Păpuși „Prichindel” anunță prezentarea de final a Atelierului de Arta actorului, coordonat de actrițele Viorica Boda și Teodora Popa, alături de actorul Tudor Cristian Popa, coordonator coregrafie, proiect din cadrul Programului WORKSHOP PRICHINDEL.
Scopul acestui atelier a fost deprinderea cursanților, aflați încă la o vârstă a descoperirii personale și a căutărilor de toate felurile, cu arta interpretării și a mânuirii păpușilor de diferite tipuri, mult mai dificile și mai complexe. Exerciții de dicție, fără de care arta actorului nu ar fi completă, exerciții de mișcare pe scenă și mișcare coregrafică – toate au dus la dezvoltarea de noi abilități artistice.
Așadar, dragi părinți, bunici și prieteni, vă așteptăm vineri, 7 noiembrie 2025, ora 18:00, la sala Teatrului de Păpuși „Prichindel”, la spectacolul „După melci”, realizat după un poem de Ion Barbu.
Haideți să îi susținem și să-i aplaudăm împreună pe micii noștri actori!
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Cultură Educație
2 noiembrie: 240 de ani de la cea mai mare răscoală țărănească din Transilvania, condusă de Horea, Cloșca și Crișan
2 noiembrie: 240 de ani de la cea mai mare răscoală țărănească din Transilvania, condusă de Horea, Cloșca și Crișan Răscoala din 1784, numită și „Răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan”, a fost o importantă acțiune de revoltă a țărănimii iobage din Transilvania împotriva constrângerilor feudale la care era supusă. La ea au participat iobagi […]
FOTO | Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, prezent la evenimentul de lansare a primei monede colorate din România, dedicate lui Lucian Blaga, la 130 de ani de la naștere
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, prezent la evenimentul de lansare a primei monede colorate din România, dedicate lui Lucian Blaga, la 130 de ani de la naștere Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș a fost invitat să participe luni, 27 octombrie 2025, la evenimentul organizat de Banca Națională a României, la Cluj-Napoca, cu prilejul lansării monedei […]
FOTO | La Aiud, prima expoziție de fotografie din Eritreea organizată în România: „O invitație de a descoperi farmecul unui oraș unic, Asmara”
La Aiud, prima expoziție de fotografie din Eritreea organizată în România: „O invitație de a descoperi farmecul unui oraș unic, Asmara” Expoziția „Asmara: Bijuteria ascunsă”, o premieră pentru România consemnată în județul Alba, a oferit vizitatorilor o privire asupra frumuseții, culorilor și ritmurilor capitalei Eritreei. Prin ochii unor fotografi talentați din Eritrea, Aiudul a devenit […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Mai puțini muncitori străini în România, în 2026. Ministrul Muncii: ,,Vor fi înlocuiți cu bugetari concediați”. O persoană care câștiga 7.500 lei la stat să lucreze pe salariul minim
Mai puțini muncitori străini în România, în 2026. Ministrul Muncii: ,,Vor fi înlocuiți cu bugetari concediați”. O persoană care câștiga...
Etichete cu originea clară a mierii, din 2026. Comercianții vor fi obligați să scrie şi procentele provenite din fiecare ţară în parte
Etichete cu originea clară a mierii, din 2026. Comercianții vor fi obligați să scrie şi procentele provenite din fiecare ţară...
Știrea Zilei
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 4 noiembrie 2025: 543 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 4 noiembrie 2025: 543 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
VIDEO | Imagini inedite cu o ursoaică și trei pui, în Parcul Natural Apuseni. Grupa mică la plimbare, surprinsă de camerele de monitorizare a faunei sălbatice
Imagini inedite cu o ursoaică și trei pui, în Parcul Natural Apuseni. Grupa mică la plimbare, surprinsă de camerele de...
Curier Județean
Inflația continuă să CREASCĂ: Prețurile de consum au urcat cu 9,9% în septembrie 2025 față de anul trecut. Creșteri semnificative la: fructe, cafea sau lapte
Inflația continuă să crească: prețurile de consum au urcat cu 9,9% în septembrie 2025 față de anul trecut. La ce...
Județul Alba, pe locul doi în Regiunea Centru la exporturi și importuri. Ce poziție ocupă la nivel național, având ca parteneri principali Germania și Italia
Județul Alba, pe locul doi în Regiunea Centru la exporturi și importuri. Ce poziție ocupă județul la nivel național, având...
Politică Administrație
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
Opinii Comentarii
4 noiembrie 1715: Austriecii pun piatra de temelie a Cetăţii Alba Iulia, devenită astăzi polul turistic al județului Alba
4 noiembrie 1715: Austriecii pun piatra de temelie a Cetăţii Alba Iulia, devenită astăzi polul turistic al județului Alba Cetatea...
4 noiembrie: Ziua internațională a bomboanelor (CandyDay). Cum să celebrezi produsele care ne îndulcesc viața aproape în fiecare zi
4 noiembrie: Ziua internațională a bomboanelor (CandyDay). Cum să celebrezi produsele care ne îndulcesc viața aproape în fiecare zi Cea...