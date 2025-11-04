7 noiembrie 2025 | Spectacolul ”După melci”, la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, la finalul atelierului Arta actorului

Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia prezintă vineri, 7 noiembrie 2025, spectacolul „După melci”, la finalul atelierului de Arta actorului.

Teatrul de Păpuși „Prichindel” anunță prezentarea de final a Atelierului de Arta actorului, coordonat de actrițele Viorica Boda și Teodora Popa, alături de actorul Tudor Cristian Popa, coordonator coregrafie, proiect din cadrul Programului WORKSHOP PRICHINDEL.

Scopul acestui atelier a fost deprinderea cursanților, aflați încă la o vârstă a descoperirii personale și a căutărilor de toate felurile, cu arta interpretării și a mânuirii păpușilor de diferite tipuri, mult mai dificile și mai complexe. Exerciții de dicție, fără de care arta actorului nu ar fi completă, exerciții de mișcare pe scenă și mișcare coregrafică – toate au dus la dezvoltarea de noi abilități artistice.

Așadar, dragi părinți, bunici și prieteni, vă așteptăm vineri, 7 noiembrie 2025, ora 18:00, la sala Teatrului de Păpuși „Prichindel”, la spectacolul „După melci”, realizat după un poem de Ion Barbu.

Haideți să îi susținem și să-i aplaudăm împreună pe micii noștri actori!

