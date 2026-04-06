7 aprilie 2026 | Calea Crucii, procesiune pe străzile Blajului, în Marțea Mare. Traseul și programul evenimentului
Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică organizează și în acest an în Săptămâna Mare, Calea Crucii cu procesiune pe străzile municipiului Blaj. Evenimentul va avea loc în Marțea Mare, 7 aprilie 2026, începând cu ora 18:00. Procesiunea va porni de la Capela Arhiereilor – Parohia Blaj II și se va încheia la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” – Parohia Blaj I.
Cu binecuvântarea Preafericirii Sale Claudiu, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș organizează și în acest an, în Săptămâna Mare, Calea Crucii cu procesiune pe străzile Municipiului Blaj.
Evenimentul va avea loc în Marțea Mare, 7 aprilie 2026, începând cu ora 18:00. Procesiunea va porni de la Capela Arhiereilor – Parohia Blaj II și se va încheia la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” – Parohia Blaj I.
Calea Crucii va cuprinde următoarele 15 opriri, corespunzând celor 14 stațiuni tradiționale, la care se adaugă stațiunea a XV-a, simbolizând Învierea Domnului, în spiritul speranței pascale:
– Staţiunea I-a: la ieşirea din Capela Arhiereilor;
– Staţiunea a II-a: la Crucea de lumină;
– Staţiunea a III-a: înainte de ieşirea în strada Simion Bărnuţiu;
– Staţiunea a IV-a: la intersecţia străzii Doctor Vasile Suciu cu strada Andrei Mureşanu;
– Staţiunea a V-a: în faţa Liceului Tehnologic „Timotei Cipariu”;
– Staţiunea a VI-a: la intrarea în Cimitirul Central;
– Staţiunea a VII-a: la Blocul Turn;
– Staţiunea a VIII-a: la intersecţia Bulevard Republicii – strada Nicolae Bălcescu;
– Staţiunea a IX-a: la intrarea în Parcul Avram Iancu (Bulevard Republicii);
– Staţiunea a X-a: în faţa Poliției Blaj;
– Staţiunea a XI-a: în faţa Arhiepiscopiei Majore (Piaţa 1848);
– Staţiunea a XII-a: în faţa intrării la Centrul Mitropolitan (Piaţa 1848);
– Staţiunea a XIII-a: în faţa sediului Protopopiatului Greco-Catolic (Piaţa 1848);
– Staţiunea a XIV-a: în faţa Catedralei Arhiepiscopale Majore „Sfânta Treime”;
– Staţiunea a XV-a (Învierea): în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime”.
Calea Crucii cu procesiune pe străzile municipiului Blaj este o tradiție anuală a Săptămânii Mari, începută în anul 2016. Din motive legate de pandemia de coronavirus, procesiunea nu a avut loc în anii 2020 și 2021, însă a fost reluată în anii următori.
