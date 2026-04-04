7-10 aprilie 2026 | Faza națională a Olimpiadei Fabricarea produselor din lemn, la Liceul Tehnologic Sebeș. PROGRAMUL

Faza națională a Olimpiadei Fabricarea produselor din lemn 2026, la Liceul Tehnologic Sebeș

La Sebeș se va desfășura, în perioada 7-10 aprilie 2026, faza națională a Olimpiadei Fabricarea produselor din lemn 2026, la care vor participa elevi din clasele a XI-a și a XII-a din întreaga țară.

Evenimentul va fi găzduit de Liceul Tehnologic Sebeș.

Festivitatea de deschidere este programată marți, 7 aprilie 2026, de la ora 17.45, în Aula Primăriei Municipiului Sebeș.

Proba scrisă va avea loc miercuri, 8 aprilie 2026, între orele 9.00 și 12.00. În după amiaza aceleiași zile participanții la Olimpiadă vor fi vizita un operator economic de profil.

Joi, 9 aprilie 2026, între orele 9.00 și 12.00, sunt prevăzute probele practice. Afișarea rezultatelor finale se va face la ora 13.30.

Festivitatea de premiere este programată de la ora 16.30 în Amfiteatrul Liceului Tehnologic Sebeș, fiind urmată de o cină de gală.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI