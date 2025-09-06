6 septembrie: Ce evenimente istorice importante au marcat această zi de-a lungul timpului în România și în lume
6 septembrie: Ce evenimente istorice importante au marcat această zi de-a lungul timpului, atât în România, cât și pe plan mondial
Ziua de 6 septembrie este marcată, în istorie, de o serie de evenimente cu rezonanță globală; de la descoperiri și inovații, la momente dramatice și schimbări politice majore. Chiar dacă prezentul are importanța lui, trecutul rămâne o lecție esențială, iar fiecare dată din calendar aduce aminte de întâmplări care au schimbat lumea.
Pe 6 septembrie 1522, nava „Victoria”, singura supraviețuitoare a expediției conduse de Ferdinand Magellan, s-a întors în portul Sanlúcar de Barrameda, Spania, devenind prima navă care a realizat înconjurul lumii.
Tot într-o zi de 6 septembrie, în 1776, un uragan devastator a lovit insula Guadeloupe, provocând moartea a peste 6.000 de oameni. În 1863, la Londra, a fost inaugurat primul metrou din lume, pe un traseu de 6,3 kilometri, cu tracțiune realizată de o locomotivă cu aburi.
În 1901, anarhistul Leon Czolgosz l-a împușcat fatal pe președintele american William McKinley, la Expoziția Pan-Americană din Buffalo, New York. Trecând în Europa, pe 6 septembrie 1914, în timpul Primului Război Mondial, a început Prima bătălie de pe Marna, un moment crucial care a oprit înaintarea armatei germane în Franța.
Tot în contextul Marelui Război, la 6 septembrie 1915 a fost testat primul prototip de tanc, construit de compania William Foster & Co. pentru armata britanică. Câțiva ani mai târziu, pe 6 septembrie 1939, Africa de Sud a declarat război Germaniei naziste.
O zi încărcată de evenimente pentru România a fost 6 septembrie 1940, când Regele Carol al II-lea a abdicat în favoarea fiului său, Mihai, sub presiunea generalului Ion Antonescu. A început atunci cea de-a doua domnie a Regelui Mihai (1940-1947), marcată de dictatura antonesciană. Un an mai târziu, în 1941, regimul nazist a impus evreilor cu vârsta peste 6 ani să poarte insigna galbenă cu Steaua lui David.
Pe 6 septembrie 1946, marele compozitor George Enescu, alături de soția sa, Maria Cantacuzino, a părăsit definitiv România, sprijinit de violonistul Yehudi Menuhin. Tot pe 6 septembrie, dar în 1955, au avut loc pogromurile de la Istanbul, când grupuri de turci au atacat comunitatea greacă, ucigând 13 oameni și distrugând peste 5.000 de locuințe și prăvălii.
Anii mai recenți marchează alte momente puternice. Pe 6 septembrie 1983, Uniunea Sovietică a recunoscut că a doborât avionul sud-coreean KAL-007, confundat cu un aparat militar. În 1997, întreaga lume a privit funeraliile Prințesei Diana, la Londra, un eveniment care a adunat pe străzi peste un milion de oameni și a fost urmărit de 2,5 miliarde la televizor.
Tot într-o zi de 6 septembrie, în 2009, feribotul SuperFerry 9 s-a scufundat în largul Peninsulei Zamboanga, Filipine, provocând moartea a 10 persoane.
În vremuri mai apropiate, 6 septembrie 2022 a adus două evenimente de prim-plan: demisia lui Boris Johnson din funcția de prim-ministru al Regatului Unit, urmată de instalarea lui Liz Truss, în cadrul ultimei audiențe acordate de Regina Elisabeta a II-a înainte de deces, și începutul contraofensivei ucrainene de la Harkov, care a surprins forțele ruse și a dus la recucerirea a peste 3.000 de kilometri pătrați de teritoriu.
