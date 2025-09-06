6 septembrie 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe: Temperaturi de vară toridă

Poliția verifică ce colete ajung în curtea școlilor prin firmele de curierat: Măsură nouă pentru siguranța elevilor din anul școlar 2025–2026 De la începutul noului an școlar, livrările făcute prin firme de curierat către școli nu vor mai trece neobservate. Poliția anunță că va monitoriza aceste transporturi, pentru a preveni introducerea în unitățile de învățământ […]