Rămâi conectat

Actualitate

6 septembrie 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe: Temperaturi de vară toridă

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe: Temperaturi de vară toridă

Și județul Alba se află sâmbătă, 6 septembrie 2025, între orele 12.00 și 21.00, sub incidența unor atenționări meteo Cod Galben de caniculă.

Apulum Agraria 2025

Potrivit meteorologilor, sâmbătă (6 septembrie), în Maramureș, Crișana, în nordul Banatului și în nordul și vestul Transilvaniei se va menține valul de căldură.

Prin umrare vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade.

sursa: ANM

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Rețelele sociale, invadate de știri false: După zvonurile despre război, apar scenarii alarmiste privind o nouă pandemie

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 3 ore

în

6 septembrie 2025

De

Rețelele sociale, invadate de știri false: După valul de zvonuri despre război, circulă acum scenarii alarmiste și manipulări privind o nouă pandemie Rețelele sociale au fost inundate în ultimele zile de o nouă serie de mesaje alarmiste, care susțin, în mod fals, că ar urma o nouă pandemie și că autoritățile pregătesc restricții dure. Valul […]

Citește mai mult

Actualitate

Noi criterii pentru încadrarea în grad de handicap: Măsuri ferme pentru corectitudine și eliminarea fraudelor – proiect

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 15 ore

în

5 septembrie 2025

De

Noi criterii pentru încadrarea în grad de handicap: Ministrul Muncii a propus măsuri ferme pentru corectitudine și eliminarea fraudelor Ministerul Muncii, în colaborare cu Ministerul Sănătății, propune modificarea criteriilor de încadrare în grad de handicap, cu scopul de a elimina fraudele și de a aduce mai multă corectitudine în sistemul de protecție socială. Proiectul prevede […]

Citește mai mult

Actualitate

Poliția verifică ce pachete ajung în curtea școlilor prin firmele de curierat: Măsură nouă pentru siguranța elevilor din anul școlar 2025–2026

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 15 ore

în

5 septembrie 2025

De

Poliția verifică ce colete ajung în curtea școlilor prin firmele de curierat: Măsură nouă pentru siguranța elevilor din anul școlar 2025–2026 De la începutul noului an școlar, livrările făcute prin firme de curierat către școli nu vor mai trece neobservate. Poliția anunță că va monitoriza aceste transporturi, pentru a preveni introducerea în unitățile de învățământ […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

6 septembrie 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe: Temperaturi de vară toridă

COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe: Temperaturi de vară toridă Și județul Alba se află sâmbătă, 6...
Actualitateacum 3 ore

Rețelele sociale, invadate de știri false: După zvonurile despre război, apar scenarii alarmiste privind o nouă pandemie

Rețelele sociale, invadate de știri false: După valul de zvonuri despre război, circulă acum scenarii alarmiste și manipulări privind o...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

VIDEO | A început Festivalul Toamnei la Apulum Agraria 2025: Aromele toamnei, într-o lecție plină de istorie… în Cetatea Alba Carolina. PROGRAMUL

A început Festivalul Toamnei la Apulum Agraria 2025: Aromele toamnei, într-o lecție plină de istorie… în Cetatea Alba Carolina Sâmbătă,...
Ştirea zileiacum 14 ore

Ce faci în primul weekend din toamna 2025 în Alba: Festivalul Toamnei la Alba Iulia, tură MTB la Cugir, muzică și film în Abrud, dar și revederi emoționante la Cricău și Limba

Ce faci în primul weekend din toamna 2025 în Alba: Festivalul Toamnei la Alba Iulia, tură MTB la Cugir, muzică...

Curier Județean

Curier Județeanacum 36 de minute

Bărbat de 55 de ani, din județul Cluj, scos din trafic în Alba: Conducea sub influența alcoolului

Bărbat de 55 de ani, din județul Cluj, scos din trafic în Alba Un bărbat din județul Cluj a fost...
Curier Județeanacum 42 de minute

6 septembrie 2025 | Acțiune cu radarul e-SIGUR pe drumurile din Alba: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere!

Acțiune cu radarul e-SIGUR pe drumurile din Alba: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere! Polițiștii rutieri acționează astăzi, 6 septembrie...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 ore

Cereri pentru închirierea de locuințe ANL la Sebeș: Dosarele trebuie actualizate până în 19 septembrie 2025

Cereri pentru închirierea de locuințe ANL la Sebeș: Dosarele trebuie actualizate Primăria Municipiul Sebeș aduce la cunoștință persoanelor care au...
Politică Administrațieacum 22 de ore

FOTO | Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la etajele I și II ale Liceului Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș

Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 4 ore

6 septembrie: Ce evenimente istorice importante au marcat această zi de-a lungul timpului în România și în lume

6 septembrie: Ce evenimente istorice importante au marcat această zi de-a lungul timpului, atât în România, cât și pe plan...
Opinii - Comentariiacum 6 ore

6 septembrie | Ziua internațională a citirii cărților: Care sunt beneficiile lecturii

6 septembrie | Ziua internațională a citirii cărților: Care sunt beneficiile lecturii Marcată în fiecare an la 6 septembrie, Ziua...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea