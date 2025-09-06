6 septembrie 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe: Temperaturi de vară toridă
COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe: Temperaturi de vară toridă
Și județul Alba se află sâmbătă, 6 septembrie 2025, între orele 12.00 și 21.00, sub incidența unor atenționări meteo Cod Galben de caniculă.
Potrivit meteorologilor, sâmbătă (6 septembrie), în Maramureș, Crișana, în nordul Banatului și în nordul și vestul Transilvaniei se va menține valul de căldură.
Prin umrare vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.
Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade.
sursa: ANM
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Rețelele sociale, invadate de știri false: După zvonurile despre război, apar scenarii alarmiste privind o nouă pandemie
Rețelele sociale, invadate de știri false: După valul de zvonuri despre război, circulă acum scenarii alarmiste și manipulări privind o nouă pandemie Rețelele sociale au fost inundate în ultimele zile de o nouă serie de mesaje alarmiste, care susțin, în mod fals, că ar urma o nouă pandemie și că autoritățile pregătesc restricții dure. Valul […]
Noi criterii pentru încadrarea în grad de handicap: Măsuri ferme pentru corectitudine și eliminarea fraudelor – proiect
Noi criterii pentru încadrarea în grad de handicap: Ministrul Muncii a propus măsuri ferme pentru corectitudine și eliminarea fraudelor Ministerul Muncii, în colaborare cu Ministerul Sănătății, propune modificarea criteriilor de încadrare în grad de handicap, cu scopul de a elimina fraudele și de a aduce mai multă corectitudine în sistemul de protecție socială. Proiectul prevede […]
Poliția verifică ce pachete ajung în curtea școlilor prin firmele de curierat: Măsură nouă pentru siguranța elevilor din anul școlar 2025–2026
Poliția verifică ce colete ajung în curtea școlilor prin firmele de curierat: Măsură nouă pentru siguranța elevilor din anul școlar 2025–2026 De la începutul noului an școlar, livrările făcute prin firme de curierat către școli nu vor mai trece neobservate. Poliția anunță că va monitoriza aceste transporturi, pentru a preveni introducerea în unitățile de învățământ […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
6 septembrie 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe: Temperaturi de vară toridă
COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe: Temperaturi de vară toridă Și județul Alba se află sâmbătă, 6...
Rețelele sociale, invadate de știri false: După zvonurile despre război, apar scenarii alarmiste privind o nouă pandemie
Rețelele sociale, invadate de știri false: După valul de zvonuri despre război, circulă acum scenarii alarmiste și manipulări privind o...
Știrea Zilei
VIDEO | A început Festivalul Toamnei la Apulum Agraria 2025: Aromele toamnei, într-o lecție plină de istorie… în Cetatea Alba Carolina. PROGRAMUL
A început Festivalul Toamnei la Apulum Agraria 2025: Aromele toamnei, într-o lecție plină de istorie… în Cetatea Alba Carolina Sâmbătă,...
Ce faci în primul weekend din toamna 2025 în Alba: Festivalul Toamnei la Alba Iulia, tură MTB la Cugir, muzică și film în Abrud, dar și revederi emoționante la Cricău și Limba
Ce faci în primul weekend din toamna 2025 în Alba: Festivalul Toamnei la Alba Iulia, tură MTB la Cugir, muzică...
Curier Județean
Bărbat de 55 de ani, din județul Cluj, scos din trafic în Alba: Conducea sub influența alcoolului
Bărbat de 55 de ani, din județul Cluj, scos din trafic în Alba Un bărbat din județul Cluj a fost...
6 septembrie 2025 | Acțiune cu radarul e-SIGUR pe drumurile din Alba: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere!
Acțiune cu radarul e-SIGUR pe drumurile din Alba: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere! Polițiștii rutieri acționează astăzi, 6 septembrie...
Politică Administrație
Cereri pentru închirierea de locuințe ANL la Sebeș: Dosarele trebuie actualizate până în 19 septembrie 2025
Cereri pentru închirierea de locuințe ANL la Sebeș: Dosarele trebuie actualizate Primăria Municipiul Sebeș aduce la cunoștință persoanelor care au...
FOTO | Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la etajele I și II ale Liceului Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș
Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna...
Opinii Comentarii
6 septembrie: Ce evenimente istorice importante au marcat această zi de-a lungul timpului în România și în lume
6 septembrie: Ce evenimente istorice importante au marcat această zi de-a lungul timpului, atât în România, cât și pe plan...
6 septembrie | Ziua internațională a citirii cărților: Care sunt beneficiile lecturii
6 septembrie | Ziua internațională a citirii cărților: Care sunt beneficiile lecturii Marcată în fiecare an la 6 septembrie, Ziua...