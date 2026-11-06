6 noiembrie 2026 | Temperaturi negative în Alba: Ce valori termice s-au înregistrat

IPJ Alba scoate la licitație întreținerea a peste 300 de autovehicule din parcul auto propriu Inspectoratul de Poliție Județean Alba pregătește un acord-cadru pentru repararea și întreținerea autospecialelor, autovehiculelor și microbuzelor din dotare. Procedura se bazează pe un caiet de sarcini aprobat de șeful inspectoratului, comisar-șef de poliție Constantin Ilea. Termenul-limită pentru primirea ofertelor este […]