Curier Județean

6 noiembrie 2026 | Temperaturi negative în Alba: Ce valori termice s-au înregistrat

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Temperaturi negative în Alba: Ce valori termice s-au înregistrat

Dimineața zilei de vineri, 6 noiembrie 2026, a adus temperaturi negative în zonele montane din județul Alba.

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Conform Administrației Naționale de Meteorologie, la ora 6.00 la Roșia Montană temperatura măsurată în stația meteo era de -0,9 grade Celsius.

Aerul era cețos, iar vântul sufla 0.7 m/s, din direcția SSV.

Umezeala relativă era de 97%.

Tot la ora 6.00, la Domeniul Schiabil Șureanu se înregistra o temperatură de aproximativ -2 grade Celsius.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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