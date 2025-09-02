6-7 septembrie 2025 | Festivalul Toamnei la Apulum Agraria, pe latura de Vest a Cetății Alba Carolina. PROGRAMUL
Pe latura de Vest a Cetății Alba Carolina va avea loc, sâmbătă, 6 septembrie 2025 și duminică, 7 septembrie 2025 Festivalul Toamnei la Apulum Agraria.
Târgul va fi deschis în fiecare dintre cele 2 zile între orele 10.00 și 18.00.
Evenimentul este la a treia ediție.
PROGRAM
*SÂMBĂTĂ, 6 SEPTEMBRIE
10.00 Deschiderea oficială
Moment artistic – trupa Antheia Imperialis, Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba
10.00 16.00 Toamnă, legume şi istorie
Acuarelegumele – atelier de pictură în acuarelă
Jumătatea mea norocoasă – atelier de desen
Chipul naturii – atelier de pictură pe față
Toamna pe pânză – atelier de artă
Legumele în arta europeană – opere din patrimoniul artistic european
Munci agricole și recolte în vechi ziare transilvănene – colaj expozițional
Puterea istorică a… cartofului și a altor legume – colaj expozițional Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia
10.00 – 16.00 A fost odată ca niciodată, într-o TOAMNĂ …
File de toamnă – expoziție tematică de carte Poveşti din târg – atelier de lecturi interactive
De la frunză la floare – atelier de creație cu daruri din natură
Culorile toamnei – atelier de desenat şi colorat Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia
12.00 – 13.00 Rural Invest – subvenţii şi soluţii pentru dezvoltarea mediului rural
Stand de consultanţă a instituţiilor din domeniul agricol
13.00 Oameni, gusturi şi tradiţii
Povestea unor afaceri de succes
14.00 Delicii de toamnă, Ghiveci de legume
Demonstrație culinară
15.00 Coşuri din răchită
*DUMINICĂ, 7 SEPTEMBRIE
11.00-16.00 A fost odată ca niciodată, într-o TOAMNĂ…
Drag de carte – expoziție tematică de carte
Toamna se numără… poveştile – atelier de lecturi interactive
Natura distractivă – jocuri, ghicitori şi concursuri
Toamna prin ochii copiilor – atelier de desenat şi colorat Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia
12.00 Fii agro-antreprenor!
Producători de succes din comunitate
13.00 Culorile din borcan
Atelier de murături asortate pentru copii
14.00 Coronițe decorative de toamnă atelier pentru adulţi
15.00 Inspiraţie de toamnă
Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba și Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu GAL Pe Mureş şi pe Târnave, GAL Ţara Secaşelor Alba – Sibiu, GAL Valea Ampoiului – Valea Mureşului și GAL Munţii Metaliferi, Trascău și Muntele Mare.
