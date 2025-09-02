Rămâi conectat

Curier Județean

6-7 septembrie 2025 | Festivalul Toamnei la Apulum Agraria, pe latura de Vest a Cetății Alba Carolina. PROGRAMUL

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

6-7 septembrie 2025 | Festivalul Toamnei la Apulum Agraria, pe latura de Vest a Cetății Alba Carolina

Pe latura de Vest a Cetății Alba Carolina va avea loc, sâmbătă, 6 septembrie 2025 și duminică, 7 septembrie 2025 Festivalul Toamnei la Apulum Agraria. 

Târgul va fi deschis în fiecare dintre cele 2 zile între orele 10.00 și 18.00.

Apulum Agraria 2025

Evenimentul este la a treia ediție.

PROGRAM

*SÂMBĂTĂ, 6 SEPTEMBRIE

10.00 Deschiderea oficială
Moment artistic – trupa Antheia Imperialis, Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba

10.00 16.00 Toamnă, legume şi istorie

Acuarelegumele – atelier de pictură în acuarelă

Jumătatea mea norocoasă – atelier de desen

Chipul naturii – atelier de pictură pe față

Toamna pe pânză – atelier de artă

Legumele în arta europeană – opere din patrimoniul artistic european

Munci agricole și recolte în vechi ziare transilvănene – colaj expozițional

Puterea istorică a… cartofului și a altor legume – colaj expozițional Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

10.00 – 16.00 A fost odată ca niciodată, într-o TOAMNĂ …

File de toamnă – expoziție tematică de carte Poveşti din târg – atelier de lecturi interactive

De la frunză la floare – atelier de creație cu daruri din natură

Culorile toamnei – atelier de desenat şi colorat Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia

12.00 – 13.00 Rural Invest – subvenţii şi soluţii pentru dezvoltarea mediului rural

Stand de consultanţă a instituţiilor din domeniul agricol

13.00 Oameni, gusturi şi tradiţii

Povestea unor afaceri de succes

14.00 Delicii de toamnă, Ghiveci de legume

Demonstrație culinară

15.00 Coşuri din răchită

*DUMINICĂ, 7 SEPTEMBRIE

11.00-16.00 A fost odată ca niciodată, într-o TOAMNĂ…

Drag de carte – expoziție tematică de carte

Toamna se numără… poveştile – atelier de lecturi interactive

Natura distractivă – jocuri, ghicitori şi concursuri

Toamna prin ochii copiilor – atelier de desenat şi colorat Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia

12.00 Fii agro-antreprenor!

Producători de succes din comunitate

13.00 Culorile din borcan

Atelier de murături asortate pentru copii

14.00 Coronițe decorative de toamnă atelier pentru adulţi

15.00 Inspiraţie de toamnă

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba și Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu GAL Pe Mureş şi pe Târnave, GAL Ţara Secaşelor Alba – Sibiu, GAL Valea Ampoiului – Valea Mureşului și GAL Munţii Metaliferi, Trascău și Muntele Mare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Un aiudean de 66 de ani, condamnat la aproape 3 ani de închisoare pentru furt și furt calificat, a fost depistat de polițiști și încarcerat

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 3 ore

în

2 septembrie 2025

De

Un aiudean de 66 de ani, condamnat la aproape 3 ani de închisoare pentru furt și furt calificat, a fost depistat de polițiști și încarcerat în Penitenciarul de Maximă Siguranță Polițiștii din Aiud au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis pe numele unui bărbat de 66 de ani din […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbatul din Ciugud cercetat pentru tâlhărie, ARESTAT preventiv pentru 30 de zile: A încercat să fure alcool dintr-un supermarket din Alba Iulia și a agresat o angajată a magazinului

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

2 septembrie 2025

De

Bărbatul din Ciugud cercetat pentru tâlhărie, ARESTAT preventiv pentru 30 de zile Luni, 1 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Alba au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din comuna Ciugud, județul Alba, care era posesorul unui mandat de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile, […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Reținută pentru furt calificat: O femeie de 38 de ani din Alba ar fi sustras 7.000 de lei de la o vârstnică de 82 de ani

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 4 ore

în

2 septembrie 2025

De

Reținută pentru furt calificat: O femeie de 38 de ani din Alba ar fi sustras 7.000 de lei din locuința unei vârstnice de 82 de ani O femeie de 38 de ani din comuna Cetatea de Baltă a ajuns pe mâna polițiștilor după ce ar fi furat o sumă importantă de bani din casa unei […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 43 de minute

DSVSA Alba: Persoanele care cumpără animale fără documente nu vor fi despăgubite în caz de boală și se expun unor mari riscuri

Persoanele care cumpără animale fără documente nu vor fi despăgubite în caz de boală și se expun unor mari riscuri...
Actualitateacum 2 ore

Sindicatele amenință cu boicotul, dar ministrul Educației îi îndeamnă pe părinți: „Trimiteți copiii la școală pe 8 septembrie!”

Sindicatele din Educație amenință cu boicotul orelor, însă ministrul îi îndeamnă pe părinți: „Trimiteți copiii la școală pe 8 septembrie,...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

Care este CAUZA probabilă a exploziei urmată de incendiu de la Kronospan Sebeș

CAUZA probabilă a exploziei urmată de incendiu de la Kronospan Sebeș Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență...
Ştirea zileiacum 2 ore

303 posturi ocupate ar urma să fie desființate în Alba prin reforma administrației locale: Document prezentat de premierul Ilie Bolojan

303 posturi ocupate ar urma să fie desființate în Alba prin reforma administrației locale: Document prezentat de premier Ilie Bolojan...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

6-7 septembrie 2025 | Festivalul Toamnei la Apulum Agraria, pe latura de Vest a Cetății Alba Carolina. PROGRAMUL

6-7 septembrie 2025 | Festivalul Toamnei la Apulum Agraria, pe latura de Vest a Cetății Alba Carolina Pe latura de...
Curier Județeanacum 3 ore

Un aiudean de 66 de ani, condamnat la aproape 3 ani de închisoare pentru furt și furt calificat, a fost depistat de polițiști și încarcerat

Un aiudean de 66 de ani, condamnat la aproape 3 ani de închisoare pentru furt și furt calificat, a fost...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii. LISTA

Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii Consiliul Local Alba Iulia...
Politică Administrațieacum 2 zile

Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul: Cei care nu se conformează vor plăti impozite majorate cu până la 500%

Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna sunt somați de autoritățile...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o zi

Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă

Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă Luna septembrie,...
Opinii - Comentariiacum o zi

1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial

1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial Invadarea Poloniei din 1939 (numită de polonezi: Războiul...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea