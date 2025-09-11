6-7 octombrie 2025 | Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile

Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile

De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, seniorii din municipiul Sebeș la o sărbătoare care le este dedicată.

Aceasta va avea loc la „Pavilion Mercur” din Lancrăm, în zilele de 6 și 7 octombrie 2025, de la ora 14:00.

Pentru înscrieri, seniorii din municipiul Sebeș sunt așteptați la Biblioteca Municipală „Lucian Blaga”, de luni până vineri, între orele 08:00 – 18:00, până în ziua de 30 septembrie 2025.

„Pentru confortul dumneavoastră, vor fi puse la dispoziție curse speciale de transport.

De asemenea, vă rugăm să țineți cont de faptul că locurile sunt limitate.

Vă așteptăm cu bucurie să petrecem împreună clipe frumoase!”, a transmis primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor.

