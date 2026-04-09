500 de persoane care munceau fără forme legale de angajare identificate în România în doar câteva zile. Ministru: „E un semnal de alarmă”
500 de persoane care munceau fără forme legale de angajare identificate în România în doar câteva zile. Ministru: „E un semnal de alarmă”
500 de persoane care munceau fără forme legale de angajare au fost identificate în România într-o singură săptămână, a anunțat, joi, 9 aprilie 2026 ministrul Muncii, Petre-Florin Manole.
„Ce am găsit săptămâna asta nu e doar o statistică. E un semnal de alarmă.
În doar câteva zile, Inspecția Muncii a aplicat sancțiuni de peste 7 milioane de lei.
Aproape 500 de oameni lucrau fără forme legale.
Nu e puțin. Nu e normal. Și nu poate fi ignorat.
Am spus că vom face controale constante. Le facem”, a precizat ministrul Muncii într-o postare pe Facebook.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
