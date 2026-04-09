Actualitate

500 de persoane care munceau fără forme legale de angajare identificate în România în doar câteva zile. Ministru: „E un semnal de alarmă"

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

500 de persoane care munceau fără forme legale de angajare au fost identificate în România într-o singură săptămână, a anunțat, joi, 9 aprilie 2026 ministrul Muncii, Petre-Florin Manole.

„Ce am găsit săptămâna asta nu e doar o statistică. E un semnal de alarmă.

În doar câteva zile, Inspecția Muncii a aplicat sancțiuni de peste 7 milioane de lei.

Aproape 500 de oameni lucrau fără forme legale.

Nu e puțin. Nu e normal. Și nu poate fi ignorat.

Am spus că vom face controale constante. Le facem”, a precizat ministrul Muncii într-o postare pe Facebook.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

PAȘTE 2026 | Fructele de mare sunt sau nu mâncare de post? Ce spune Biserica

Ioana Oprean

Publicat

acum 35 de minute

în

9 aprilie 2026

De

PAȘTE 2026 | Fructele de mare sunt sau nu mâncare de post? Ce spune Biserica Fructele de mare ocupă un loc aparte în alimentația de post din tradiția creștin-ortodoxă, fiind considerate, în general, permise, spre deosebire de alte produse de origine animală. Pentru a înțelege această diferență, este important să pornim de la sensul postului: […]

Actualitate

Simulare Bacalaureat 2026 | Notele obţinute de elevii din România, mai mari decât cele de la simularea din 2025 la toate materiile

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

9 aprilie 2026

De

Simulare Bacalaureat 2026 | Notele obţinute de elevii din România, mai mari decât cele de la simularea din 2025 la toate materiile Ministerul Educaţiei a anunţă, joi, 9 aprilie că simularea probelor scrise din cadrul examenului naţional de Bacalaureat, susţinută în perioada 23 -26 martie 2026, a fost organizată în 1.364 de unităţi de învăţământ. […]

Actualitate

Foști directori de instituții publice, trimiși în judecată de DNA Alba Iulia pentru un „tun" de aproape 1,4 milioane de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

9 aprilie 2026

De

Foști directori de instituții publice, trimiși în judecată de DNA Alba Iulia pentru un „tun" de aproape 1,4 milioane de lei Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul teritorial Alba Iulia au finalizat rechizitoriul într-un dosar cu privire la managementul fraudulos al unor instituții publice din județul Mehedinți. Cornel-Vasile Folescu și Adrian Bidilici, foști directori […]

