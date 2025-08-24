50.000 de lei pentru premierea elevilor merituoși din Alba Iulia în 2025: Propunere pe agenda Consiliului Local
50.000 de lei pentru premierea elevilor merituoși din Alba Iulia în 2025
Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia de joi, 28 august 2025, se află și un proiect de hotărâre privind premierea anuală a elevilor și a cadrelor didactice care i-au pregătit din unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Alba Iulia, care au obținut distincții la etapa națională sau internațională a olimpiadelor școlare, respectiv concursurilor școlare relevante.
Citește și: FOTO | Eduard Pițu, elevul-minune din Alba, a participat la tabăra internațională de matematică din China: „Zâmbete și experiențe academice de nivel înalt”
Conform raportului de specialitate al Compartimentului Învățământ din cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia, în fiecare an, elevii din școlile gimnaziale, liceele și colegiile din Alba Iulia obțin premii, mențiuni, medalii sau diplome de onoare la etapa națională a olimpiadelor școlare, respectiv unor concursuri școlare relevante, iar uneori chiar și la etapa internațională.
„Municipiul Alba Iulia trebuie să recunoască și răsplătească eforturile elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar locale care obțin distincții la etapa națională a olimpiadelor școlare, respectiv concursurilor școlare relevante organizate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), dar și la etapa lor internațională recunoscută de MEC, precum și ale cadrelor didactice care i-au pregătit, toți fiind modele și surse de inspirație pentru tânăra generație și întreaga comunitate.
Inspectoratul Școlar Județean Alba este autoritatea instituțională care transmite Municipiului Alba Iulia, în fiecare an, lista acestor elevi și cadre didactice, respectând Ordinul Ministrului Educației și Cercetării pentru aprobarea competițiilor ce se organizează și desfășoară în România, la nivel internațional, național și regional, pentru anul școlar 2024-2025 acest ordin având nr. 3025/2025.
Este necesară aprobarea unui regulament de premiere anuală a acestor elevi și cadre didactice, în anexă regăsindu-se forma propusă Consiliului Local. De asemenea, propunem organizarea în cursul acestui an a evenimentului de premiere a elevilor și cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar din Alba Iulia, pentru distincțiile obținute în anul școlar 2024-2025, cu alocarea în acest scop, din bugetul local pe anul 2025, a sumei de până la 50.000 lei, care va fi folosită pentru premiile în bani, diplome și alte cheltuieli organizatorice.
Față de cele prezentate mai sus, propunem luarea în dezbatere a proiectului de hotărâre privind privind privind premierea anuală a elevilor și a cadrelor didactice care i-au pregătit din unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Alba Iulia, care au obținut distincții la etapa națională sau internațională a olimpiadelor școlare, respectiv concursurilor școlare relevante”, se arată în raportul de specialitate amintit.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
TRAFIC îngreunat pe DJ 107 K, la Ivăniș: Au căzut bolovani pe carosabil. Se circulă pe o singură bandă
TRAFIC îngreunat pe DJ 107 K, la Ivăniș: Au căzut bolovani pe carosabil. Se circulă pe o singură bandă Probleme în trafic pe Drumul Județean 107 K, care leagă DN1, Galda de Jos, Întregalde și Mogoș. Problemele semnalate sunt la Ivăniș, unde au căzut bolovani pe carosabil. „Traficul rutier este îngreunat pe raza localității Ivăniș, […]
VIDEO | Prezența unui URS, semnalată la Luminești-Sohodol. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată la Luminești-Sohodol. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă În comuna Sohodol, satul Luminești, a fost semnalată prezența unui urs. „La fața locului se deplasează de urgență patrula de jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montani, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare. Pentru prevenirea […]
UPDATE FOTO | Doi bărbați din Rădești au împușcat ILEGAL lupi în zona Lopadea Nouă-Hopârta: Sunt cercetați de oamenii legii
Doi bărbați din Rădești au împușcat ILEGAL lupi în zona Lopadea Nouă-Hopârta: Sunt cercetați de oamenii legii În seara de 22 august 2025, în jurul orei 23,50, polițiștii Secției de Poliție Rurală Aiud au fost sesizați cu privire la faptul că între localitățile Lopadea Nouă și Hopârta, două persoane ar fi împușcat doi lupi, după […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Apărării: România rămâne ferm de partea Ucrainei. Nu vom ceda în faţa propagandei şi presiunilor venite dinspre partidele aliniate Moscovei
Ministrul Apărării: România rămâne ferm de partea Ucrainei Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat, duminică, 24 august 2025, că România...
Fostul premier Florin Cîțu: „România, sufocată de datorii și taxe. Experimentul a eșuat”
Florin Cîțu: „România, sufocată de datorii și taxe. Experimentul a eșuat” Fostul premier Florin Cîțu critică dur strategia fiscală a...
Știrea Zilei
VIDEO | SCANDAL la Alba Iulia, în fața Casei de Cultură a Sindicatelor: 3 persoane REȚINUTE și conduse la Poliție, după ce au intervenit mascații!
SCANDAL la Alba Iulia, în fața Casei de Cultură a Sindicatelor: 3 persoane REȚINUTE și conduse la Poliție, după ce...
FOTO | O viață în alb și negru, transformată în culoare: Povestea Mariei Lazsadi, care, la aproape 90 de ani, colorează fiecare zi petrecută la Căminul pentru persoane vârstnice din Alba Iulia
O viață în alb și negru, transformată în culoare: Povestea Mariei Lazsadi, care, la aproape 90 de ani, colorează fiecare...
Curier Județean
TRAFIC îngreunat pe DJ 107 K, la Ivăniș: Au căzut bolovani pe carosabil. Se circulă pe o singură bandă
TRAFIC îngreunat pe DJ 107 K, la Ivăniș: Au căzut bolovani pe carosabil. Se circulă pe o singură bandă Probleme...
50.000 de lei pentru premierea elevilor merituoși din Alba Iulia în 2025: Propunere pe agenda Consiliului Local
50.000 de lei pentru premierea elevilor merituoși din Alba Iulia în 2025 Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a...
Politică Administrație
FOTO | Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă
Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă Renovarea școlii...
VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”
Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...
Opinii Comentarii
23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada comunistă
23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada...
23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația sa
23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația...