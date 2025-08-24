50.000 de lei pentru premierea elevilor merituoși din Alba Iulia în 2025: Propunere pe agenda Consiliului Local

50.000 de lei pentru premierea elevilor merituoși din Alba Iulia în 2025

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia de joi, 28 august 2025, se află și un proiect de hotărâre privind premierea anuală a elevilor și a cadrelor didactice care i-au pregătit din unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Alba Iulia, care au obținut distincții la etapa națională sau internațională a olimpiadelor școlare, respectiv concursurilor școlare relevante.

Conform raportului de specialitate al Compartimentului Învățământ din cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia, în fiecare an, elevii din școlile gimnaziale, liceele și colegiile din Alba Iulia obțin premii, mențiuni, medalii sau diplome de onoare la etapa națională a olimpiadelor școlare, respectiv unor concursuri școlare relevante, iar uneori chiar și la etapa internațională.

„Municipiul Alba Iulia trebuie să recunoască și răsplătească eforturile elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar locale care obțin distincții la etapa națională a olimpiadelor școlare, respectiv concursurilor școlare relevante organizate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), dar și la etapa lor internațională recunoscută de MEC, precum și ale cadrelor didactice care i-au pregătit, toți fiind modele și surse de inspirație pentru tânăra generație și întreaga comunitate.

Inspectoratul Școlar Județean Alba este autoritatea instituțională care transmite Municipiului Alba Iulia, în fiecare an, lista acestor elevi și cadre didactice, respectând Ordinul Ministrului Educației și Cercetării pentru aprobarea competițiilor ce se organizează și desfășoară în România, la nivel internațional, național și regional, pentru anul școlar 2024-2025 acest ordin având nr. 3025/2025.

Este necesară aprobarea unui regulament de premiere anuală a acestor elevi și cadre didactice, în anexă regăsindu-se forma propusă Consiliului Local. De asemenea, propunem organizarea în cursul acestui an a evenimentului de premiere a elevilor și cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar din Alba Iulia, pentru distincțiile obținute în anul școlar 2024-2025, cu alocarea în acest scop, din bugetul local pe anul 2025, a sumei de până la 50.000 lei, care va fi folosită pentru premiile în bani, diplome și alte cheltuieli organizatorice.

Față de cele prezentate mai sus, propunem luarea în dezbatere a proiectului de hotărâre privind privind privind premierea anuală a elevilor și a cadrelor didactice care i-au pregătit din unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Alba Iulia, care au obținut distincții la etapa națională sau internațională a olimpiadelor școlare, respectiv concursurilor școlare relevante”, se arată în raportul de specialitate amintit.

