5 noiembrie | Târg de animale la Câmpeni: Bovine și ovine de la crescători doar din județul Alba. Unde va avea loc
Târg de animale la Câmpeni: Bovine și ovine de la crescători doar din județul Alba. Unde va avea loc
Târgul de animale de la Câmpeni urmează să aibă loc în data de 5 noiembrie, pe strada Gării. La eveniment urmează să fie prezenți doar crescători din județul Alba.
Mai mult decât atât, bovinele, ovinele și cabalinele trebuie să poată fi identificate prin crotalii și să fie însoțite de documentele necesare la intrarea în târg. La târg au acces doar crescători de animale din județul Alba.
,,Cei care vor sa achiziționeze animale pot veni de pe tot teritoriul României. Pentru o bună desfășurare a târgului, este nevoie de respectarea normelor sanitare veterinare și respectarea planului de măsuri privind organizarea târgului adoptată prin Decizia nr.20103/08.07.2021 a Centrului Local de Combatere a Bolilor. Este interzisă comercializarea porcinelor ! Vă așteptăm la târg!”, a scris pe o rețea de socializare primarul din Câmpeni.
FOTO: Rol ilustrativ (Arhivă)
