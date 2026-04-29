5 mai 2026 | Dezbatere publică referitoare la INTERZICEREA jocurilor de noroc în Alba Iulia

Dezbatere publică referitoare la INTERZICEREA jocurilor de noroc în Alba Iulia

Primăria Municipiului Alba Iulia îi invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc pe raza Municipiului Alba Iulia și aprobarea Regulamentului pentru emiterea autorizației de funcționare pentru desfășurarea jocurilor de noroc de tip loto tradițional și pariuri sportive pe raza Municipiului Alba Iulia.

Evenimentul va avea loc marți, 5 mai 2026, de la ora 16.00, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Alba Iulia – Direcția Programe, strada: Bucovinei, nr. 6.

Documentaţia referitoare la acest proiect de hotărâre poate fi consultată: pe site-ul autorității publice locale www.apulum.ro, la secțiunea Consultare publică cât și la avizierul acesteia.

La dezbaterea publică sunt invitaţi să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toţi cei interesaţi: persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, societăţi comerciale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate, ai presei etc.

Modalitatea de colectare a recomandărilor: în scris, conform anunțului nr. 31111/2026 privind deschiderea procedurii de consultare publică, specificându-se articolul sau articolele din proiectul de act normativ în discuție, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, din Calea Moților, nr. 5 A, Camera 8 – Registratură, sau în format electronic, pe adresele de e-mail: [email protected]. sau [email protected], până la data de 26.03.2026, h 16.00.; sau verbal, de către cetățenii interesați în cadrul ședinței de dezbatere publică.

Modalitatea de înscriere și luarea cuvântului: luarea cuvântului se face în ordinea înscrierii pe listă, la începutul dezbaterii publice. Timpul alocat luării cuvântului este de 5 minute pentru fiecare participant.

Fiecare participant, după intrarea în sala de ședințe, se va înscrie pe lista de persoane prezente la dezbaterea publică, având asupra sa actul de identitate, respectiv dovada calității de reprezentant al persoanei juridice, după caz.

Dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la luarea cuvântului și-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuție. La dezbaterea publică vor participa obligatoriu inițiatorul și/sau inițiatorii proiectului de act normativ din cadrul autorității publice locale, experții și/sau specialiștii care au participat la elaborarea referatului de aprobare însoțit de alte documente specifice, privind necesitatea adoptării actului normativ propus și persoanele interesate care au făcut recomandări scrise.

„Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la telefon: telefon 0372586426, persoană de contact: Călin Suzuiană, e-mail: [email protected]. sau [email protected]”, au precizat reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI