5-6 septembrie 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe: Valori termice de până la 36 de grade și disconfort accentuat

COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe: Valori termice de până la 36 de grade și disconfort accentuat

Alba se numără între județele aflate, joi, 5 septembrie 2025 și vineri, 6 septembrie 2025 sub incidența unor atenționări meteo Cod galben de caniculă, în intervalul orar 12.00-21.00.

Potrivit meteorologilor, vineri (5 septembrie 2025), valul de căldură se va intensifica în Banat și Crișana, unde va fi caniculă și se va menține în Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități și va fi disconfort termic.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana.

Sâmbătă (6 septembrie 2025), în Maramureș, Crișana, în nordul Banatului și în nordul și vestul Transilvaniei se va menține valul de căldură, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade.

