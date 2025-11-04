5-6 noiembrie 2025 | Festivalul Naţional – Concurs de muzică pop pentru tineri și studenți ”Voices”, la Alba Iulia. Invitați speciali, Daniel Iordăchioaie și Florian Rus. PROGRAMUL

Festivalul Naţional – Concurs de muzică pop pentru tineri și studenți ”Voices”, la Alba Iulia. Invitați speciali, Daniel Iordăchioaie și Florian Rus. PROGRAMUL

Pe 5-6 noiembrie 2025, are loc, la Alba Iulia, Festivalul Național Concurs de muzică pop pentru tineri și studenți „VOICES”, ediția a XIII-a.

Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia, cu sprijinul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, vă invită, în perioada 5-6 noiembrie 2025, la FESTIVALUL NAŢIONAL CONCURS DE MUZICĂ POP PENTRU TINERI ȘI STUDENȚI „VOICES”, ediția a XIII-a.

Tineri talentați din Cluj-Napoca, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, Brașov, Pitești și județul Alba vor concura pe scena Casei de Cultură a Studenților pentru premii în valoare totală de 10.000 lei, în fața unui juriu prestigios, condus de compozitorul și dirijorul Viorel Gavrilă, director general adjunct UCMR-ADA.

Anul acesta, ca și anul trecut, festivalul, care are ca scop susținerea și promovarea talentelor din mediul de tineret și studențesc, în domeniul muzical-artistic, în speță al interpretării vocale, se desfășoară pe două secțiuni, Secțiunea Case de Cultură Studențești și Secțiunea Talentele Albei.

Invitații speciali ai acestei ediții sunt Daniel Iordăchioaie și Florian Rus.

Programul festivalului:

Miercuri, 5 noiembrie, ora 18:00

Concurs naţional de muzică pop pentru tineri şi studenţi

Microrecital Teodora Șițoiu, câștigătoarea trofeului ediției 2024

Recital Daniel Iordăchioaie

Joi, 6 noiembrie, ora 19:00

Gala Laureaților

Concert Florian Rus

Prezintă: Andreea Bogdan și MC Kotto

Accesul este gratuit în ambele seri de festival.

