5-6 februarie 2026 | Ploi, vânt, lavoviță și ninsoare și condiții de polei în România: Anunțul meteorologilor

Ploi, vânt, lavoviță și ninsoare și condiții de polei în România: Anunțul meteorologilor

În România este în vigoare de joi, 5 februarie 2026, de la ora 10.00, până vineri, 6 februarie 2026, la ora 10.00, o informare meteo de vreme severă.

Potrivit informării ANM; în intervalul menționat vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării.

Va ploua, iar în noaptea de joi spre vineri (5/6 februarie) pe alocuri în Moldova și estul Transilvaniei va fi și lapoviță și ninsoare și se mențin condițiile de polei. La munte, la altitudini de peste 1500 m, vor predomina ninsorile.

În sud și est cantitățile de apă vor fi de 10…20 l/mp, iar în nord-estul Munteniei și în sudul Moldovei se vor acumula peste 25…35 l/mp.

Vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice, estice și pe arii mai restrânse în rest, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar pe crestele montane rafalele vor depăși 80…90 km/h.

