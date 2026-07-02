44 de medii peste 9 obținute la Evaluarea Națională 2026 de absolvenții Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia: Cine s-a remarcat în mod deosebit. Lista
44 de medii peste 9 obținute la Evaluarea Națională 2026 de absolvenții Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia: Cine s-a remarcat în mod deosebit. Lista
Absolvenții claselor a VIII-a de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Alba Iulia au obținut rezultate deosebite obținute la Evaluarea Națională 2026.
„Rezultatele obținute de către elevii noștri înainte de depunerea eventualelor contestații, confirmă munca, seriozitatea și perseverența elevilor, precum și dedicarea cadrelor didactice și sprijinul oferit de părinți pe parcursul anilor de studiu.
• 44 de medii peste 9,00;
• 74 de medii cuprinse între 8,00 și 10,00;
• 30 de medii cuprinse între 8,00 și 8,99.
Aceste rezultate reflectă un act educațional de calitate și reprezintă un motiv de mândrie pentru întreaga comunitate școlară.
Dragi elevi, suntem mândri de voi! Vă dorim mult succes în continuarea parcursului educațional și să păstrați aceeași pasiune pentru învățătură și dorință de a excela!
Felicitări tuturor și mult succes în următoarea etapă a admiterii la liceu!”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia.
TOP ELEVI CU MEDIA GENERALĂ PESTE 9.50
1. FEKETE MUNTEAN INGRID 9,77
2. PĂTRAŞCANU MATEI 9,75
3. VOINA ANA CAMELIA 9,72
4. DREGHICIU IULIA MARIA 9,65
5. CIUGUDEAN PATRICIA-IOANA 9,57
6. FLOREA MATEI ALEXANDRU 9,55
7. GALAȚĂ ANA MARIA 9,55
8. SAVA NADIA 9,55
9. CÂRA MARIO CRISTIAN 9,52
10. COSTÎNCIANU SARA-ȘTEFANIA 9,52
11. FILIMON ANA TEODORA 9,52
12. STOICA RALUCA MARIA 9,52
13. MUNTEAN ANDREI DAVID 9,50
foto reprezentativă: arhivă (cu rol ilustrativ)
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