400 de camere video cu radar, instalate de CNAIR pe drumurile naționale și autostrăzile din România: Avantajele noului sistem integrat de management al traficului
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat joi, 11 decembrie 2025, că vor fi instalate 400 de sisteme de monitorizare pe drumurile naționale și autostrăzile din România.
Directorul CNAIR, Cristian Pistol, transmite că, „pentru reducerea numărului de accidente, pe lângă o infrastructură nouă, este nevoie și de impunerea disciplinei în traficul rutier, inclusiv cu ajutorul tehnologiei.”
„Astăzi am făcut un nou pas concret în această direcție: am transmis la ANAP documentația pentru achiziția sistemului e-SIGUR, care prevede montarea a 400 de camere video cu radar și a echipamentelor necesare pentru monitorizarea traficului.
După validarea documentației de către ANAP, vom lansa licitația publică pentru achiziția echipamentelor, a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de instalare”, transmite acesta pe Facebook.
Durata de implementare a proiectului este de 22 de luni, iar finanțarea este asigurată din Fonduri Europene Nerambursabile (Programul Transport 2021-2027).
Așadar, noul sistem integrat de management al traficului va permite:
• monitorizarea vitezei și recunoașterea automată a plăcuțelor de înmatriculare,
• verificarea deținerii rovinietei,
• procesarea automată a datelor și a abaterilor de la conduita rutieră.
„În viitor, sistemul va putea fi adaptat pentru a alerta rapid echipajele de urgență în caz de incidente, va permite analiza traficului și verificarea deținerii ITP și RCA”, spune șeful CNAIR.
Cristian Pistol subliniază că principalul obiectiv al sistemului e-SIGUR nu este sancționarea, „ci descurajarea comportamentelor agresive și periculoase la volan. Ne aliniem astfel Strategiei Naționale care urmărește reducerea drastică a numărului de victime pe șosele”.
În noiembrie, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, anunţa că Sistemul „E-Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră” va fi extins, urmând a colecta imagini de la toate camerele montate de autorităţile locale şi imagini trimise de şoferi din trafic.
„Am semnat astăzi două proiecte de acte normative și două ordine ministeriale privind traficul rutier, unificarea dispeceratelor, noua concepție de pază a Jandarmeriei Române și violența domestică. Sunt decizii importante, care vor schimba radical monitorizarea traficului rutier și sancționarea indisciplinaților care pun în pericol pietonii și participanții la traficul rutier. Sunt decizii care vor transforma acțiunea Jandarmeriei de protejare a cetățenilor și comunității. În sfârșit, dar nu în ultimul rând, decizii pentru a crește eficiența în sancționarea violenței domestice.
În primul rând, am semnat proiectul de OUG pentru dezvoltarea «Sistemului E-Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră». Din anul 2024 imaginile și informațiile colectate de cele 700 de camere mobile de luat vederi ale Ministerului Afacerilor Interne sunt colectate digital în centre de monitorizare și dispecerate. Prin această ordonanță de urgență vom extinde colectarea imaginilor prin conectarea progresivă a tuturor camerelor de luat vederi instalate de autoritățile locale și procesarea integrată a tuturor acestor informații, precum și a celor înregistrate de camerele de bord ale participanților la traficul rutier.
Nu, nu este vorba de «Big Brother», ci de un scut digital de protecție și de siguranță, prin care cei care sunt iresponsabili în trafic sunt identificați, sancționați sau scoși din trafic pentru a nu mai pune pe alții în pericol”, transmitea Cătălin Predoiu.
Prin noul Ordin al ministrului Afacerilor Interne se creează cadrul legal pentru utilizarea imaginilor autorităților locale la constatarea automată a contravențiilor. Astfel, MAI acționează complementar pe trei linii, potrivit ministrului:
-constatarea directă în teren;
-monitorizarea automată;
-procesarea sesizărilor video transmise de către conducătorii auto.
