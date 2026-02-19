Actualitate

40 de vieți salvate în 2026 în România în mai puțin de două luni prin transplant de organe: „Este un lucru extraordinar”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 38 de minute

în

De

40 de vieți salvate în 2026 în România în mai puțin de două luni prin transplant de organe: „Este un lucru extraordinar”

40 de vieți au salvate în prima parte a anului 2026 în România prin transplant de organe.

14 prelevări de organe au fost realizate cu succes în mai puțin de 2 luni în acest an.

,,Este un lucru extraordinar. Fără aceste intervenții, acești oameni s-ar fi prăpădit. E mare lucru că putem face acest lucru și în România”, a declarat dr. Guenadiy Vatachki, directorul Agenției Naționale de Transplant.

„Dincolo de cifre, este vorba despre familii care au primit vestea cea mai așteptată și despre donatori care, prin generozitatea rudelor lor, au devenit eroi anonimi. Însă listele de așteptare rămân lungi, iar nevoia de organe este în continuare uriașă.

Transplantul nu este doar despre medici, ci despre noi toți. Sprijinul populației este vital: înțelegerea importanței donării de organe după decesul unei rude este gestul suprem de altruism care oferă o rază de lumină acolo unde speranța se stinsese.

Să alegem să ajutăm. Să alegem viața!”, au transmis reprezentanții Agenției Naționale de Transplant.

foto: Agenția Națională de Transplant

