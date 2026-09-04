Curier Județean

4 septembrie 2026 | Slujbă nocturnă de priveghere la Catedrala arhiepiscopală din Alba Iulia: Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, celebrată la miezul nopții

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 minute

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4 septembrie 2026 | Slujbă nocturnă de priveghere la Catedrala arhiepiscopală din Alba Iulia: Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, celebrată la miezul nopții

Vineri, 4 septembrie 2026, începând cu ora 22.00, la Catedrala Reîntregirii și Încoronării din Alba Iulia, va fi săvârșită slujba privegherii. În prima parte vor fi oficiate Vecernia și Utrenia, urmând ca de la miezul nopții să fie celebrată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur.

Devenită deja o tradiție, această rânduială specială este oficiată în prima noapte de vineri spre sâmbătă a fiecărei luni, cu excepția perioadei Postului Mare. De asemenea, amintim faptul că slujba Vecerniei și a Acatistului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, oficiată în mod obișnuit în seara zilei de vineri, de la ora 18.00, va fi suprimată.

În ceea ce privește programul liturgic al Catedralei eparhiale din dimineața zilei de mâine, 5 septembrie, acesta va cuprinde oficierea slujbei parastasului, cu începere de la ora 9.00. Adaptând grila de programe în acord cu programul Catedralei arhiepiscopale, Radio Reîntregirea va transmite în direct, începând cu ora 22.00, slujba privegherii, care se va încheia în jurul orei 1.40.

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