4 noiembrie 2025 | Expoziție-eveniment la Alba Iulia: 310 ani de la începerea lucrărilor de construcție la Cetatea Alba Carolina. Între exponate, un manuscris foarte valoros de la Bilblioteca Batthyaneum

Expoziție-eveniment la Alba Iulia: 310 ani de la începerea lucrărilor de construcție la Cetatea Alba Carolina. Între exponate, un manuscris foarte valoros de la Bilblioteca Batthyaneum

Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia marchează un moment istoric, împrumutând pentru prima dată după 43 de ani un manuscris deosebit, în cadrul unui eveniment organizat de o altă instituție.

Manuscrisul va fi prezentat în expoziția aniversară organizată de Muzeul Național al Unirii, care celebrează 310 ani de la începutul lucrărilor de construcție ale cetății Alba Carolina (1715-2025). Expoziția reunește exponate rare din țară și din străinătate, oferind vizitatorilor o incursiune unică în patrimoniul cultural și istoric.

Manuscrisul împrumutat, intitulat Écolle de Mars pour apprendre l’art de fortifier bien une place avec la manière des attaques et défendre, a fost realizat la începutul secolului XVIII și este dedicat aristocratului Philip Gonzaga, unul dintre ultimii membri ai celebrei familii din Mantua.

Textul, redactat în limba franceză, prezintă sistemele de fortificații elaborate de arhitecții Blaise François Pagan și Sébastien Le Prestre de Vauban și include detalii tehnice ilustrate prin codificarea culorilor pentru parapete, cunete, traverse, șanțuri, glacis și tabere militare.

Vernisajul expoziției va avea loc marți, 4 noiembrie 2025, de la ora 12, la Muzeul Național al Unirii.

„Felicitări tuturor celor implicați cu multă pasiune în acest proiect!” – au transmis reprezentanții instituției.

