4 lucruri pe care trebuie să le știți despre fardurile de ochi (P)

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 10 -16 decembrie 2021. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Spencer Avanpremiera

Regia: Pablo Larraín

Cu: Kristen Stewart, Jack Farthing

Gen Film: Biografic, Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 116 min

Rating: AP 12

Decembrie 1991. Căsătoria Prințului și a Prințesei de Wales s-a răcit de mult. Deși zvonurile despre infidelități și despre un divorț continuă să apară, în aparență se păstrează liniștea pentru sărbătorile de Crăciun la Sandringham Estate. Se mănâncă, se bea, se trage cu arma, se vânează. Diana cunoaște rețeta. Anul acesta, lucrurile vor sta altfel.

Joi 18:20

The Hating Game / Te urăsc, te iubesc Avanpremiera

Regia: Peter Hutchings

Cu: Lucy Hale, Corbin Bernsen, Austin Stowell, Yasha Jackson, Sakina Jaffrey

Gen Film: Comedie, Romantic, Dragoste

Durată: 100 min

Rating: AP 12

Hotărâtă să atingă succesul în carieră fără compromisuri, Lucy (Lucy Hale) pornește o luptă nemiloasă împotriva glacialului și eficientului ei rival Joshua (Austin Stowell). Dar, ce sa vezi? Frumoasa Lucy e din ce în ce mai atrasă de el, iar asta sigur n-o va ajuta prea mult.

Joi 20:45

West Side Story / Poveste din cartierul de vest

Regia: Steven Spielberg

Cu: Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist

Gen Film: Comedie, Drama, Muzical, Romantic, Dragoste

Durată: 161 min

Rating: AP 12

O adaptare a celebrului muzical din 1957, Poveste din cartierul de vest este o poveste despre dragoste interzisă și rivalitatea dintre Jets și Sharks, două bande de tineri cu rădăcini etnice diferite.

Vineri pana Joi 20:00

Sing 2 / Hai să cântăm din nou!

Regia: Garth Jennings

Cu: Taron Egerton, Matthew McConaughey, Scarlett Johansson

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 115 min

Rating: AG

În acest sezon de sărbători, noul capitol din franciza animată uimitoare produsă de Illumination sosește cu vise mari și melodii de succes spectaculoase, în timp ce mereu optimistul koala Buster Moon și tovarășii săi artiști se pregătesc să lanseze cea mai uimitoare extravaganță de până acum.

Dublat: Vineri 12:30; 13:15; 14:50

Joi 13:15; 13:40

Subtitrat: Vineri pana Miercuri 17:15; Joi 16:00

Ghostbusters: Afterlife / Vânătorii de fantome: Moștenirea

Regia: Jason Reitman

Cu: Carrie Coon, Mckenna Grace, Paul Rudd, Bill Murray, Annie Potts, Sigourney Weaver

Gen Film: Comedie, Fantastic

Durată: 129 min

Rating: AP 12

Dupa ce se mută într-un orăsel liniștit, o mamă și cei doi copii ai săi află că au o strânsă legătură cu echipa originală Ghostbusters și încearcă să înțeleagă moștenirea lăsată în urmă de bunicul familiei.

Vineri pana Joi 17:45

Encanto 2D & 3D

Regia: Jared Bush, Byron Howard, Charise Castro Smith

Cu: Stephanie Beatriz, Diane Guerrero, Wilmer Valderrama, Angie Cepeda, Rhenzy Feliz

Gen Film: Animatie, Comedie, Familie, Fantastic, Musical

Durată: 115 min

Rating: AG

Mirabel, o fată din Columbia, se confruntă cu frustrarea de a fi singurul membru al familiei sale care nu posedă puteri magice.

Acțiunea are loc într-un sat magic din Columbia și prezintă familia Madrigal, în care fiecare membru are propriile sale daruri, cum ar fi schimbarea formei, creșterea plantelor sau super-forța. Chiar și casa este fermecată, dansând în ritmul vieții de zi cu zi.

Dublat: Vineri pana Joi 12:10; 14:30

House of Gucci / Casa Gucci

Regia: Ridley Scott

Cu: Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Lady Gaga, Jack Huston

Gen Film: Crima, Drama, Thriller

Durată: 162 min

Rating: N 15

Întins pe trei decenii pline cu dragoste, trădare, decadență, răzbunare, și, în final, crimă, House of Gucci ne arată ce poate însemna un nume și cât de departe va merge o familie pentru a rămâne în control.

Vineri pana Miercuri 19:40; 20:20

Joi 20:20

Eternals 3D / Eternii

Regia: Chloé Zhao

Cu: Richard Madden, Angelina Jolie, Gemma Chan, Kit Harington, Salma Hayek

Gen Film: Actiune, Aventuri, Drama, Fantastic, SF

Durată: 162 min

Rating: AP 12

„Eternii”, de la Marvel Studios, urmărește un grup de eroi nemuritori care au protejat Pământul și i-au modelat istoria și civilizațiile de la începutul timpului.

Când creaturile monstruoase numite Deviants, demult considerate pierdute în timp, revin în mod misterios, Eternii sunt obligați să se reunească pentru a apăra din nou omenirea.

Vineri pana Joi 16:50

Venom: Let There Be Carnage 3D / Venom: Să fie carnagiu

Regia: Andy Serkis

Cu: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson

Gen Film: Actiune, Horror, SF

Durată: 102 min

Rating: N 15

Eddie deja s-a obișnuit cu viața în simbioză, deși traiul cu Venom numai comod nu este. Doar îl cunoaștem: imprevizibil și mucalit, obraznic și carismatic, se pricepe ca nimeni altul să provoace pe toată lumea. Doar nu se împiedică un extraterestru aparte de un reporter obraznic și cu gura mare care-i servește drept gazdă! Mai ales când i-e foame! Doar că acum nu se mai ciondănesc non-stop doar între ei: când reporterul are șansa istorică de a-i lua un interviu lui Cletus, Venom (până acum, fără rival) face cunoștință cu un nou simbiot, mult mai puternic și mai agresiv: Carnage – arma prin care asasinul în serie încarcerat de mulți ani vrea să semene haos în lume pentru a se răzbuna pentru suferințele îndurate

Vineri pana Joi 15:35

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.