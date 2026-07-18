Sport

La CSM Unirea Alba Iulia: Răzvan Cutean (FC Bihor) și Sebastian Bran („U” Cluj) | Tinerii albaiulieni, în „alb-negru”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 21 de minute

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La CSM Unirea Alba Iulia: Răzvan Cutean (FC Bihor) și Sebastian Bran („U” Cluj) | Tinerii albaiulieni, în „alb-negru”, la echipa din orașul natal

CSM Unirea Alba Iulia a reușit să aducă în „alb-negru” doi tineri albaiulieni, portarul Răzvan Cutean (FC Bihor) și fundașul Sebastian Bran („U” Cluj).

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Ambii sunt din frumoasa generație 2008 crescută la Optimum Alba Iulia de Ciprian Selagea și Gheorghe Bran și sunt soluții under în stagiunea viitoare.

Un prim pas spre o normalitate așteptată de ani buni în Cetatea Marii Uniri. Cutean a debutat în acest an în eșalonul secund pentru FC Bihor, care l-a împrumutat pentru un an la Alba Iulia. S. Bran, fiul fundașului unirist Gică Bran, din perioada când Unirea Alba Iulia disputa semifinalele Cupei României, în 1991, cu Universitatea Craiova, aparține de „U” Cluj. În această vară s-a pregătit cu Metalul Buzău și CSC Șelimbăr, echipe din Liga 2 dornice să-i obțină semnătura, însă din varii motive mutările nu s-au mai produs. Poate evolua și apărător lateral stânga, iar în următoarele zile Cristian Pustai se va pronunța în privința sa.

Pe lista „repatrierilor” s-a aflat Robert Baba, care s-a pregătit cu prim divizionara UTA Arad. Însă în cazul său, interesul Unirii a venit prea târziu, întrucât „Bătrâna Doamnă” îl împrumutase la Progresul Pecica. Un alt inconvenient esta faptul că tânărul jucător de profil ofensiv s-ar fi adaptat cu greu în flanc, în linia mediană, unde intenționează Pustai să mizeze pe under. În plus, CSM Unirea Alba Iulia așteaptă un răspuns de la internaționalul român Gheorghe Grozav, care este curtat și de Corona Brașov, club la care activează, în echipa de handbal, soția sa Sorina Grozav.

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