Curier Județean

Foto | Încă un lot de ambulanțe nou-nouțe a ajuns la ISU Alba: Investiție din fonduri europene

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Încă un lot de ambulanțe nou-nouțe a ajuns la ISU Alba: Investiție din fonduri europene

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,UNIREA” al județului Alba a recepționat un nou lot de ambulanțe noi (modele Tip C și B, 4×4), achiziționate prin Programul de Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021 – 2027.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Astfel, la nivelul ISU Alba au fost recepționate un total de 5 ambulanțe SMURD de tip B2 și 2 ambulanțe Terapie Intensivă Mobilă SMURD de tip C1. Ambulanțele sunt ultra-moderne complet echipate pentru a răspunde tuturor situațiilor medicale de urgență.

„Această investiție finanțată din fonduri europene nerambursabile are ca scop creșterea capacității de răspuns și îmbunătățirea acordării asistenței medicale de urgență si prim ajutor calificat în întreg județul Alba.

Prin aceste noi resurse, calitatea intervențiilor noastre va fi îmbunătățită, contribuind la îmbunătățirea actului medical în pre-spital.

​Programul de Dezvoltare Durabilă 2021-2027 nu protejează doar mediul ci investește masiv și în infrastructura vitală de răspuns la urgențe, dovedind că o dezvoltare sustenabilă înseamnă, în primul rând, o comunitate protejată”, au transmis reprezentanții ISU Alba.

foto: Isu Alba

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăreste Ziarul Unirea pe ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Incident la Unirea: Conductă de gaz avariată în urma unor lucrări de demolare

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

18 iulie 2026

De

Incident la Unirea: Conductă de gaz avariată în urma unor lucrări de demolare O conductă de gaz a fost avariată pe o stradă din localitatea Unirea, județul Alba, în urma unor lucrări de demolare. La fața locului au intervenit de urgență pompierii militari. Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea masurilor specifice la o conductă […]

Citește mai mult

Curier Județean

18 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ore

în

18 iulie 2026

De

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează astăzi, sâmbătă 18 iulie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat de 40 de ani, din Cricău, la volan cu „alcool la bord” în toiul nopții: A fost scos din trafic

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ore

în

18 iulie 2026

De

Bărbat de 40 de ani, din Cricău, la volan cu „alcool la bord” în toiul nopții: A fost scos din trafic Un bărbat de 40 de ani, din Cricău, a fost scos din trafic de polițiști după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului în totiul nopții.  Potrivit IPJ Alba, la data de 18 […]

Citește mai mult