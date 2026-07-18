Foto | Încă un lot de ambulanțe nou-nouțe a ajuns la ISU Alba: Investiție din fonduri europene
Încă un lot de ambulanțe nou-nouțe a ajuns la ISU Alba: Investiție din fonduri europene
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,UNIREA” al județului Alba a recepționat un nou lot de ambulanțe noi (modele Tip C și B, 4×4), achiziționate prin Programul de Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021 – 2027.
Astfel, la nivelul ISU Alba au fost recepționate un total de 5 ambulanțe SMURD de tip B2 și 2 ambulanțe Terapie Intensivă Mobilă SMURD de tip C1. Ambulanțele sunt ultra-moderne complet echipate pentru a răspunde tuturor situațiilor medicale de urgență.
„Această investiție finanțată din fonduri europene nerambursabile are ca scop creșterea capacității de răspuns și îmbunătățirea acordării asistenței medicale de urgență si prim ajutor calificat în întreg județul Alba.
Prin aceste noi resurse, calitatea intervențiilor noastre va fi îmbunătățită, contribuind la îmbunătățirea actului medical în pre-spital.
Programul de Dezvoltare Durabilă 2021-2027 nu protejează doar mediul ci investește masiv și în infrastructura vitală de răspuns la urgențe, dovedind că o dezvoltare sustenabilă înseamnă, în primul rând, o comunitate protejată”, au transmis reprezentanții ISU Alba.
foto: Isu Alba
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